الرحلات من السعودية لم تتأثر .. مطار فرانكفورت يوقف العمل لعدة ساعات

أعلن مطار فرانكفورت تعليق العمليات لفترة وجيزة وإلغاء بعض الرحلات الجوية بعد اقتحام نشطاء حماية المناخ لساحة المطار، وهو أكثر مطارات ألمانيا ازدحامًا، خلال ذروة موسم السفر.
وفي التفاصيل، أعلنت شركة فرابورت (Fraport)، مشغلة المطار إلغاء 140 رحلة جوية، فيما استأنفت العمليات التشغيلية بعدما علقت الشركة الخدمات بعد الساعة الخامسة صباحًا بقليل لأن المتظاهرين لصقوا أنفسهم بمادة لاصقة بممر للطائرات.
وذكر متحدث باسم "فرابورت" أن المسافرين عليهم مواصلة التحقق عن حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار ولم تتأثر الرحلات القادمة من المملكة بهذا التوقف.
ونشرت الشركة على حساب المطار في منصة "إكس": "نظرًا لعمليات الشرطة، كان لا بد من تعليق حركة الطيران مؤقتًا في مطار فرانكفورت. وحاليًا، بدأت عودة العمليات الجوية تدريجيًا. ونطلب من جميع الركاب التحقق من حالة رحلاتهم على موقع شركة الطيران الخاصة بهم قبل التوجه للمطار.
وتأتي هذه الأعطال تزامنًا مع دخول ألمانيا ذروة موسم العطلة الصيفية، حيث تم التخطيط لـ 1400 رحلة اليوم، وواجه مطار فرانكفورت أوقاتًا من الفوضى خلال الأشهر الأخيرة، بما فيها إضرابات عمالية بوقت سابق من العام الحالي، وعواصف ثلجية في مارس الماضي، والتي عطلت حركة الطيران في المطارات الرئيسة عبر سائر أنحاء ألمانيا.