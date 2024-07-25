الرحلات من السعودية لم تتأثر .. مطار فرانكفورت يوقف العمل لعدة ساعات

وتأتي هذه الأعطال تزامنًا مع دخول ألمانيا ذروة موسم العطلة الصيفية، حيث تم التخطيط لـ 1400 رحلة اليوم، وواجه مطار فرانكفورت أوقاتًا من الفوضى خلال الأشهر الأخيرة، بما فيها إضرابات عمالية بوقت سابق من العام الحالي، وعواصف ثلجية في مارس الماضي، والتي عطلت حركة الطيران في المطارات الرئيسة عبر سائر أنحاء ألمانيا.