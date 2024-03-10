"درايش" أول برنامج مسابقات سياحي يتصدر شاشة السعودية بجوائز مليونية

ينطلق، اليوم الاثنين، على قناة السعودية عند الساعة 12 ظهرًا، برنامج المسابقات التلفزيوني اليومي المباشر "درايش" خلال شهر رمضان المبارك، والذي تقدمه الفنانة ريم عبدالله في تجربة جديدة لها في التقديم التلفزيوني.
وتفصيلاً، يختبر البرنامج معلومات المشاهدين حول ثقافة وتاريخ المملكة العربية السعودية وموروثها الأصيل بأسئلة متنوعة.
ويقدم برنامج درايش جوائز قيمة للجمهور طيلة الشهر الكريم، منها السيارات والساعات الفاخرة والقسائم الشرائية ذات العلامات المميزة وتصل قيمة الجوائز إلى ثلاثة ملايين ريال.
ويهدف البرنامج، إلى زيادة وعي المشاهدين وتحفيزهم للتعرف على تاريخ وتراث مدن المملكة في مناطقها الثلاث عشرة.
ويتألف البرنامج من 3 فقرات رئيسة، حيث تشمل كل حلقة مكالمات هاتفية مباشرة مع الجمهور على الهواء، بشكل تفاعلي جذاب ومشوق، مما يشجعهم على المشاركة والتفاعل مع الأسئلة والمحتوى المقدم مباشرة، ويشارك الفنان سعيد صالح في تقديم الحلقات مع الفنانة ريم عبدالله.
ويستضيف البرنامج خلال حلقاته طيلة شهر رمضان، طهاة وحرفيين سعوديين يستعرضون الأكلات الشعبية والحِرف اليدوية التي تتميز بها مدن المملكة.