"درايش" أول برنامج مسابقات سياحي يتصدر شاشة السعودية بجوائز مليونية

ويتألف البرنامج من 3 فقرات رئيسة، حيث تشمل كل حلقة مكالمات هاتفية مباشرة مع الجمهور على الهواء، بشكل تفاعلي جذاب ومشوق، مما يشجعهم على المشاركة والتفاعل مع الأسئلة والمحتوى المقدم مباشرة، ويشارك الفنان سعيد صالح في تقديم الحلقات مع الفنانة ريم عبدالله.