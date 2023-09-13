مسؤول مصري: السماح لليمنيين المقيمين بالسعودية بدخول البلاد بدون تأشيرة

ويبلغ عدد اليمنيين المغتربين في السعودية حتى نهاية 2022م، "1,803,469" شخصًا، بينهم "1,334,481" ذكرًا، و"468,988" من الإناث؛ حسب ما نشرته جريدة العرب الاقتصادية.