مسؤول مصري: السماح لليمنيين المقيمين بالسعودية بدخول البلاد بدون تأشيرة

أكّد رئيسُ لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة المصرية، محمد ثروت؛ أن مصر سمحت بدخول المواطنين اليمنيين القادمين من المملكة العربية السعودية البلاد بدون تأشيرة مسبقة.
ويختصّ هذا الإجراء فقط بالأشقاء اليمنيين المقيمين بدول مجلس التعاون والاتحاد الأوربي وأمريكا، على أن يكون المسافر اليمني يحمل تذكرة ذهاب وعودة مؤكّدة، ويحمل جوازًا صالحًا، وخروجًا وعودة لمدة 6 أشهر.
وأوضح ثروت أن الإجراء لا يختصّ بعمر معين ولا شركة طيران محددة.
يذكر، وحسب إحصائيات سكانية، أن عدد الجالية اليمنية في السعودية جاء في المرتبة الرابعة، بعد الجالية البنجلاديشية والهندية والباكستانية.
ويبلغ عدد اليمنيين المغتربين في السعودية حتى نهاية 2022م، "1,803,469" شخصًا، بينهم "1,334,481" ذكرًا، و"468,988" من الإناث؛ حسب ما نشرته جريدة العرب الاقتصادية.