سياحة "بيفرلي هيلز" عاصمة السفر الفاخر في العالم تزور المملكة.. و76 مليون زائر في أمريكا عام 2022

تعد أغلى مدينة أمريكية وتقع في غرب البلاد وتحديدًا في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، وتُعرَف بأنها مدينة النجوم التي لا تنام؛ بفضل الحياة الليلية المترفة وصناعة السينما والأفلام التي تتجاوز 3 أفلام إنتاجًا في اليوم الواحد.
إنها" بيفرلي هيلز" عاصمة السفر الفاخر لأصحاب الثروات الفائقة في العالم، وزار مسؤولو السياحة في المدينة دول الخليج؛ بهدف تعزيز روابط أعمق مع الشركاء السياحيين الرئيسيين، وتوفير منصة للتواصل مع المسافرين الأكثر تميزًا في المنطقة؛ لاستكشاف مستقبل السفر الفاخر في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع مكتب السياحة في "بيفرلي هيلز" الأمريكية.
ولتقديم منتدى إعلامي يكتشف موضوع "مستقبل السفر الفاخر"، نجح الحدث في أن يكون منصة لتبادل المعرفة وتقديم رؤى قيمة للوجهات الفاخرة الجديدة والناشئة، بالإضافة إلى استكشاف أحدث التطورات في مجال السفر الفاخر.
وكان الموضوع الرئيسي هو دمج التكنولوجيا الناشئة والتجارب الشخصية إلى جانب كيف أن تطور احتياجات وتوقعات المسافرين ذوي الثروة الفائقة في الوقت الحاضر تعيد صياغة تجارب السفر الفاخر.
وقدمت مسؤولة مكتب السياحة جولي واغنر عرضًا حول الوجهة؛ حيث شاركت في مقابلة جذابة تستكشف كيف أن "بيفرلي هيلز" نجحت في الحفاظ على سُمعتها كأول وجهة فاخرة في العالم.
وحظي الضيوف أيضًا بمعاينة حصرية لفيلم قصير جديد كشف الحماس المحيط بالسفر إلى "بيفرلي هيلز"، ومع التأكيد على استقبال الولايات المتحدة أكثر من 76 مليون سائح في عام 2022 حسب منظمة السياحة العالمية.
وعند تقييم الرحلة الإنتاجية، صرحت جولي واغنر قائلةً: "كانت زيارتنا إلى منطقة مجلس التعاون الخليجي نجاحًا كبيرًا، الشرق الأوسط مهم جدًا بالنسبة لـ"بيفرلي هيلز"، وقد سمحت لنا هذه الجولة بتعزيز علاقاتنا مع المنطقة، وكذلك عرض عروضنا الفاخرة واستكشاف فرص جديدة مثيرة، نحن متحمسون للغاية للردود التي تلقيناها ومتحمسون للإمكانات الكبيرة للنمو والتعاون في هذه المنطقة".
ويسكن أغلب السياح في "بيفرلي هيلز" في فنادق واسعة وفخمة هي أشبه بالقصور الملكية المحاطة بأشجار النخيل والحدائق الغناء، ويصل سعر الفلل والبيوت فيها إلى مائة مليون دولار تقريبًا.
ويأتي السياح من كل أنحاء العالم إلى "بيفرلي هيلز" للشراء من متاجرها، ولرؤية بيوت المشاهير، والكثير من الأطباء والمحامين ورجال الأعمال مكاتب في "بيفرلي هيلز".
ويبلغ عدد الذين يتدفقون على "بيفرلي هيلز" أثناء النهار بغرض العمل أو التسوق نحو 200.000 شخص يوميًا، ويمنع قانون خاص بالمدينة بناء مبانٍ تزيد على أربعة طوابق؛ وذلك لتجنّب الزحام الشديد الذي تتميز به المناطق الحضرية.