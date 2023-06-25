سياحة "بيفرلي هيلز" عاصمة السفر الفاخر في العالم تزور المملكة.. و76 مليون زائر في أمريكا عام 2022

وعند تقييم الرحلة الإنتاجية، صرحت جولي واغنر قائلةً: "كانت زيارتنا إلى منطقة مجلس التعاون الخليجي نجاحًا كبيرًا، الشرق الأوسط مهم جدًا بالنسبة لـ"بيفرلي هيلز"، وقد سمحت لنا هذه الجولة بتعزيز علاقاتنا مع المنطقة، وكذلك عرض عروضنا الفاخرة واستكشاف فرص جديدة مثيرة، نحن متحمسون للغاية للردود التي تلقيناها ومتحمسون للإمكانات الكبيرة للنمو والتعاون في هذه المنطقة".