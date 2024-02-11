جدة تبيح بأسرارها التاريخية.. اكتشاف آثار إسلامية عمرها 1200 سنة في أربعة مواقع

وكشفت الدراسات في مسجد عثمان بن عفان عن المواد الأثرية التي يرجح أن يعود أقدمها إلى القرن الأول والثاني الهجري، وتضمنت المواد المكتشفة في المسجد مجموعة متنوعة من الأواني الخزفية، وقطعًا من البورسلين عالي الجودة التي صنع بعضها في أفران مقاطعة "جيانغ شي" الصينية ما بين القرن الـ10 والـ13 الهجري تقريبًا (القرن الـ16 والـ19 الميلادي)، إضافة إلى أوعية فخارية تعود إلى العصر العباسي.