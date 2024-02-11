جدة تبيح بأسرارها التاريخية.. اكتشاف آثار إسلامية عمرها 1200 سنة في أربعة مواقع

كشف برنامج "جدة التاريخية"، بالتعاون مع هيئة التراث في السعودية عبر منصته على منصة "إكس" عن العثور على ما يقارب 25 ألف مادة أثرية يعود أقدمها إلى القرن الأول والثاني الهجري (القرن السابع والثامن الميلادي) في 4 مواقع تاريخية.
وشملت المواقع التاريخية مسجد عثمان بن عفان رضي الله عنه، والشونة الأثري وأجزاء من الخندق الشرقي، والسور الشمالي، وذلك ضمن مشروع الآثار الذي يشرف عليه برنامج جدة التاريخية.
وأسفرت أعمال المسح والتنقيب الأثري التي بدأت في نوفمبر2020 عن اكتشاف مواد خزفية وصدفية ومواد معدنية ومواد بناء، بالإضافة إلى عظام حيوانات.
وكشفت الدراسات في مسجد عثمان بن عفان عن المواد الأثرية التي يرجح أن يعود أقدمها إلى القرن الأول والثاني الهجري، وتضمنت المواد المكتشفة في المسجد مجموعة متنوعة من الأواني الخزفية، وقطعًا من البورسلين عالي الجودة التي صنع بعضها في أفران مقاطعة "جيانغ شي" الصينية ما بين القرن الـ10 والـ13 الهجري تقريبًا (القرن الـ16 والـ19 الميلادي)، إضافة إلى أوعية فخارية تعود إلى العصر العباسي.
وفي موقع الشونة الأثري تحدد التسلسل التاريخي للبقايا المعمارية إلى القرن الـ13 الهجري على الأقل (قرابة القرن الـ19 الميلادي)، مع وجود دلائل من بقايا أثرية ترجع تاريخيًا إلى القرن العاشر الهجري تقريبًا (القرن الـ16 الميلادي)، وفي أعمال التنقيب بموقع الكدوة (باب مكة) تم اكتشاف أجزاء من الخندق الشرقي، الذي من المرجح أن يعود إلى أواخر القرن الـ12 الهجري (أواخر القرن الـ18 الميلادي).