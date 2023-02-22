أول سفير لسلوفاكيا: افتتاح السفارة رسميًّا في الرياض يونيو القادم و"شعب المملكة طيب ومضياف"

وأشار "بالبيد" إلى أن العلاقات السعودية السلوفاكية تشهد تطورًا كبيرًا في العلاقات السياحية والاقتصادية وغيرها؛ حيث تملك المملكة القدرات الكبيرة في شتى المجالات، وبصفتها عضوًا في مجموعة العشرين، وأيضًا سلوفاكيا تملك اقتصادًا متطورًا منضمًّا للاتحاد الأوروبي بعد الاستقلال وانفصال جمهوريتي التشيك وسلوفاكيا.