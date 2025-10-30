أفضل 25 وجهة سياحية في 2026.. دولة عربية واحدة ضمن القائمة.. تعرف عليها

أعلنت مجلة السفر العالمية Lonely Planet قائمتها السنوية لأفضل 25 وجهة سياحية في العالم لعام 2026، والتي تضم مجموعة متنوعة من المدن والجزر والمناطق الطبيعية في مختلف القارات، من آسيا إلى أوروبا وأفريقيا والأمريكيتين، مقدّمة لعشاق السفر خريطة جديدة لأكثر المواقع إلهامًا وإبداعًا لهذا العام.
وأوضحت المجلة أن إعداد القائمة استند إلى معايير تشمل الاستدامة، والتجارب المحلية، والثقافة، والتنوع البيئي، والمأكولات، والبنية التحتية السياحية، مؤكدة أن عام 2026 "سيكون عام العودة إلى الطبيعة والسفر الواعي والتجارب الأصيلة".
في آسيا، تصدّرت سريلانكا المشهد السياحي بفضل عودة النشاط إليها بقوة، خاصة مدينة جافنا شمال البلاد، التي تجمع بين الثقافة التاميلية والطبيعة الاستوائية. كما برزت جزيرة جيجو في كوريا الجنوبية كإحدى أجمل الجزر في العالم لما تمتاز به من مناظر بركانية وسواحل هادئة.
وجاءت فيتنام ضمن القائمة من خلال مدينة كوي نون، التي وُصفت بأنها “الجوهرة الجديدة للمحيط الهادئ” لما تقدمه من مزيجٍ بين الشواطئ والمأكولات المحلية والضيافة الودودة. فيما شهدت تايلاند عودة قوية عبر جزيرة بوكيت، التي ما زالت تحتفظ بجاذبيتها كإحدى أشهر الوجهات الشاطئية العالمية.
وفي القارة الأوروبية، برزت فنلندا وإسبانيا (قادس) وإيطاليا (سردينيا) وأيرلندا (تيبيراري) بفضل تجاربها الثقافية والطبيعية المتنوعة الممتدة من القطب الشمالي إلى البحر الأبيض المتوسط. كما ضمّت القائمة مدينة أوتريخت الهولندية التي وُصفت بأنها “الوجهة الأوروبية الأكثر توازنًا بين الحداثة والتاريخ”، إلى جانب مناطق خلابة في جنوب فرنسا وسواحل البرتغال وجزر الأزور.
وفي أفريقيا، برزت بوتسوانا وتونس كأبرز الوجهات بفضل بيئتهما الطبيعية ومشاريعهما السياحية المستدامة، فيما شهدت غواتيمالا (كويتزالتينانغو) وكولومبيا (قرطاجنة) وبيرو حضورًا لافتًا في قائمة أمريكا اللاتينية، إلى جانب البرازيل والمكسيك اللتين حافظتا على مكانتهما كأهم الوجهات الثقافية والطهوية في العالم.
أما في أمريكا الشمالية، فجاءت داكوتا الشمالية وولاية مين الأمريكية ضمن الأفضل لعشاق المغامرة والطبيعة البرية.
وفي منطقة أوقيانوسيا، اختيرت الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا وجزر سليمان وجنوب أستراليا كوجهات مميزة لعشاق المغامرات والإقامات البيئية، فيما تصدّرت جزيرة بربادوس قائمة جزر الكاريبي بفضل مهرجاناتها وثقافتها الموسيقية الفريدة.