أفضل 25 وجهة سياحية في 2026.. دولة عربية واحدة ضمن القائمة.. تعرف عليها

وأوضحت المجلة أن إعداد القائمة استند إلى معايير تشمل الاستدامة، والتجارب المحلية، والثقافة، والتنوع البيئي، والمأكولات، والبنية التحتية السياحية، مؤكدة أن عام 2026 "سيكون عام العودة إلى الطبيعة والسفر الواعي والتجارب الأصيلة".