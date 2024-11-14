الرياض مركزاً عالمياً للمبدعين في جميع المجالات.. آفاق جديدة للثقافة والفنون

وأعربت الشاعرة منة القيعي، خلال مشاركتها في فعاليات ورشة العمل، عن سعادتها بحضور هذه الفعالية المهمة، مشيرةً إلى أن التطور المتسارع الذي تشهده الرياض يجذب صناع الفن من مختلف أنحاء العالم. وقالت: "نجاح الأغنية يعتمد على عدة عوامل، سواء من حيث جودتها أو ارتباطها بنجاح الفيلم، حيث يكون للأغنية دور كبير في نجاح الفيلم." وأضافت أنها تتطلع إلى اكتساب خبرات جديدة من المواهب الصاعدة والشباب الواعد.