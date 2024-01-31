بينها 6 بلدان عربية.. الصين تمنح تيسيرات للدخول بلا تأشيرة لعديد من دول العالم

وجاءت الخطة المتبادلة، التي يسري مفعولها ابتداءً من الأول من مارس، في أعقاب اتفاقية مماثلة بين الصين وسنغافورة ستدخل حيز التنفيذ في التاسع من فبراير، ما يرفع عدد الدول في مجموعة التنازلات المتبادلة إلى 22 دولة.