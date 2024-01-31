بينها 6 بلدان عربية.. الصين تمنح تيسيرات للدخول بلا تأشيرة لعديد من دول العالم

منحت الصين تيسيرات لمتطلبات التأشيرة لمواطني بعض الدول بما في ذلك تايلاند وماليزيا وسنغافورة لمدة 30 يومًا على الرغم من أنها لم تستعد بعد سياسة الإعفاء من التأشيرة للزوار اليابانيين لفترات قصيرة وسط توتر العلاقات الثنائية.
كما سمحت الصين من جانب واحد بالدخول من دون تأشيرة لمواطنين من دول مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وإيطاليا لمدة 15 يومًا. ولم ترد تلك الدول الأوروبية الخمس بعد بترتيب مماثل للمواطنين الصينيين حسب العربية.
وتتضمن الدول العربية التي أبرمت اتفاقيات تيسيرية فيما يتعلق بتأشيرات السفر في الصين كلاً من الإمارات وقطر وعمان والمغرب وتونس ومصر. وتتوزع تلك الدول بحسب الاتفاقيات، إذ إن الإمارات وقطر قامتا باتفاق إعفاء متبادلة مع الصين بينما اتفقت كل من عمان والمغرب مع الصين بقيام استثناء في التأشيرة من جانب واحد. فيما يستطيع الصينيون دخول مصر من خلال تأشيرة عند الوصول.
واتفقت الصين وتايلاند على التنازل بشكل دائم عن متطلبات التأشيرة لمواطني كل منهما، وهو اتفاق تم التوصل إليه خلال زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي لتايلاند.
وجاءت الخطة المتبادلة، التي يسري مفعولها ابتداءً من الأول من مارس، في أعقاب اتفاقية مماثلة بين الصين وسنغافورة ستدخل حيز التنفيذ في التاسع من فبراير، ما يرفع عدد الدول في مجموعة التنازلات المتبادلة إلى 22 دولة.
وتقع معظم الدول التي أبرمت اتفاقيات متبادلة للإعفاء من التأشيرة مع الصين في آسيا، بما في ذلك كازاخستان والإمارات العربية المتحدة وقطر وجزر المالديف وأرمينيا.
والدول الأوروبية الخمس التي وافقت على الإعفاء المتبادل من التأشيرة هي ألبانيا، وبيلاروسيا، والبوسنة والهرسك، وصربيا، وسان مارينو.
وقد أيدت 6 بلدان مثل هذه الترتيبات في الأمريكيتين، بما في ذلك بربادوس، وجزر البهاما، والإكوادور، ودومينيكا، وغرينادا، وسورينام.
وينطبق نظام الإعفاء المتبادل من التأشيرة أيضًا على دولتين إفريقيتين - موريشيوس وسيشيل - ودولتين في أوقيانوسيا - فيجي وتونغا.
وأعلنت الصين في أواخر نوفمبر أنها ستوفر لحاملي جوازات السفر الماليزية إمكانية الوصول من دون تأشيرة حتى 30 نوفمبر 2024.
وقالت ماليزيا بعد بضعة أيام إنها ستتنازل عن متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الصينية حتى 31 ديسمبر 2024م.