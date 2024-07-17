"الخطيب": خصصنا 400 مليون ريال لتدريب 100 ألف سعودي للعمل بالقطاع السياحي
أكد وزير السياحة أحمد الخطيب النمو المتسارع للقطاع الواعد في المملكة العربية السعودية، ودوره المحوري في تنويع الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح "الخطيب" خلال المؤتمر الصحفي الحكومي بعسير أن قطاع السياحة ساهم في توفير 3.5% من إجمالي الوظائف الجديدة في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الوزارة خصصت 400 مليون ريال سنويًّا لتدريب 100 ألف سعودي وسعودية في مختلف مجالات السياحة؛ وذلك بهدف تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن عدد السياح شهد نموًّا بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام الجاري، ووصل إلى ثمانية ملايين زائر، بينما بلغ الإنفاق الإجمالي للسياح 150 مليار ريال.
وأشاد وزير السياحة بمنطقة عسير باعتبارها من أهم المصايف في السعودية؛ إذ تتميز بتطورها المستمر، وتركيزها على السياحة كركيزة أساسية لتنمية المنطقة.. مشيرًا إلى أن عسير استقبلت ثمانية ملايين زيارة خلال العام الماضي، ويعمل بها 50 ألف موظف في القطاع السياحي.
وكشف "الخطيب" عن إطلاق كلية السياحة بجامعة الملك خالد، التي ستقدم برامج تدريبية متطورة وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لإعداد جيل جديد من الكفاءات السعودية القادرة على قيادة قطاع السياحة نحو مستقبل واعد.