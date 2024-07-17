"الخطيب": خصصنا 400 مليون ريال لتدريب 100 ألف سعودي للعمل بالقطاع السياحي

وأشاد وزير السياحة بمنطقة عسير باعتبارها من أهم المصايف في السعودية؛ إذ تتميز بتطورها المستمر، وتركيزها على السياحة كركيزة أساسية لتنمية المنطقة.. مشيرًا إلى أن عسير استقبلت ثمانية ملايين زيارة خلال العام الماضي، ويعمل بها 50 ألف موظف في القطاع السياحي.