أجواء الاحتفال باليوم الوطني الـ 93.. عروض فنادق "تايم" حصرية تصل إلى 30%

تُطلق فنادق تايم العديد من الفعاليات للاحتفال باليوم الوطني 93 للمملكة العربية السعودية، انضم إلينا واحتفل مع العائلة والأصدقاء في فنادق تايم في الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، ومصر.
اكتشف روعة الفخامة الأصيلة والأناقة في أجنحة فنادقنا ذات التصميم المعاصر، والنوادي الصحية على مستوى عالمي، وتجربة طعام استثنائية لا تُنسى استمتع بعطلتك في اليوم الوطني بفخامة مطاعم فنادق تايم، الحائزة للعديد من الجوائز، والتي تطل على مناظر بانورامية رائعة، اختر تجربة طعام فريدة واترك حواسك تغمرها رحلة خالدة في ذاكرة السعادة.
ستقدم لك فنادق تايم في هذه المناسبة الوطنية رحلة فخامة وبهجة تستند إلى التقاليد السعودية العريقة، حيث ستتذوق أشهى الأطباق التقليدية من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك بفضل طهاتنا الموهوبين، والخصم متاح خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر 2023.
كما يمكن للضيوف تعزيز تجربتهم الاحتفالية من خلال عروض خاصة صُممت خصيصًا للاحتفال باليوم الوطني السعودي عند الحجز المباشر عبر موقعنا www.timehotels.com أو عبر الاتصال على الرقم 800-HOTELS.
وتوجد فنادق تايم في مناطق متعددة وسط دبي والفجيرة والشارقة، مع مناظر طبيعية ساحرة تضفي على إقامتك لمسة استثنائية للاسترخاء والراحة، وأيضًا في طابا بمصر، والدوحة بقطر، والدمام بالمملكة العربية السعودية.