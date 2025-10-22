مطار الملك فهد الدولي أول مطار سعودي يحصل على اعتماد “تعزيز إمكانية الوصول” من المجلس الدولي للمطارات

ويأتي هذا الاعتماد الدولي في وقتٍ يشهد فيه مطار الملك فهد الدولي نموًا متسارعًا في الحركة الجوية، إذ استقبل منذ مطلع يناير وحتى نهاية سبتمبر 2025 أكثر من 10 ملايين مسافر على متن ما يزيد على 80 ألف رحلة دولية وداخلية، مما يعكس مكانته المتنامية كإحدى أهم بوابات المملكة الجوية وركيزة أساسية في منظومة الطيران الوطني.