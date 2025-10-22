مطار الملك فهد الدولي أول مطار سعودي يحصل على اعتماد “تعزيز إمكانية الوصول” من المجلس الدولي للمطارات

حقق مطار الملك فهد الدولي بالدمام إنجازًا نوعيًّا جديدًا بانضمامه إلى نخبة المطارات العالمية الحاصلة على اعتماد تعزيز إمكانية الوصول "المستوى الأول" من المجلس الدولي للمطارات (ACI)، ليُصبح بذلك أول مطار سعودي ينال هذا الاعتماد المرموق.
ويُجسّد هذا الإنجاز التزام شركة مطارات الدمام (داكو) بتطوير مرافق المطار وفق أعلى المعايير الدولية، بما يضمن تجربة سفر ميسّرة وشاملة لجميع فئات المسافرين، ولا سيما كبار السن وذوي الإعاقة، ضمن منظومة متكاملة تراعي احتياجاتهم منذ لحظة الوصول وحتى المغادرة.
ويُعد اعتماد تعزيز إمكانية الوصول من أبرز الاعتمادات العالمية التي تُمنح للمطارات المطبّقة لأفضل الممارسات التشغيلية في مجال تيسير الوصول الشامل، أسوةً بالمطارات الكبرى حول العالم التي تتبنى معايير الاستدامة والتنوع الشامل في خدماتها.
وأوضح المهندس محمد بن علي الحسني، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام، أن حصول مطار الملك فهد الدولي على هذا الاعتماد من المجلس الدولي للمطارات يُعدّ خطوة تاريخية تؤكد ريادة المملكة في قطاع النقل الجوي، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام مطارات الدمام الدائم بتقديم تجربة سفر إنسانية ومتميزة ترتقي بجودة الخدمات وتعزّز مكانة المملكة بين الدول المتقدمة في مجال الطيران.
وأضاف الحسني أن هذا التتويج يُعد محطة مهمة في مسيرة مطارات الدمام نحو الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ضمن برنامج الطيران المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى جعل المملكة مركزًا عالميًا رائدًا في النقل الجوي والخدمات اللوجستية.
ويأتي هذا الاعتماد الدولي في وقتٍ يشهد فيه مطار الملك فهد الدولي نموًا متسارعًا في الحركة الجوية، إذ استقبل منذ مطلع يناير وحتى نهاية سبتمبر 2025 أكثر من 10 ملايين مسافر على متن ما يزيد على 80 ألف رحلة دولية وداخلية، مما يعكس مكانته المتنامية كإحدى أهم بوابات المملكة الجوية وركيزة أساسية في منظومة الطيران الوطني.