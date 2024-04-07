أكثرهم من السعودية.. نصف مليون خليجي زاروا دبي في يناير وفبراير 2024

وبلغ عدد زوار دبي من الأمريكيتين خلال شهرَي يناير وفبراير -وفق بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة- 240 ألفًا، وتصل نسبتهم من مجموع الزوار إلى 7 في المئة، فيما بلغ عدد الزوار من إفريقيا 138 ألفًا، أي نحو 4 في المئة، ومن أستراليا 53 ألفًا، يُشكّلون نحو واحد في المئة من إجمالي الزوار الدوليين إلى دبي خلال أول شهرَيْن.