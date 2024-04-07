أكثرهم من السعودية.. نصف مليون خليجي زاروا دبي في يناير وفبراير 2024

كشف تقرير أداء السياحة (يناير-فبراير)، الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن المدينة استقبلت 1.77 مليون زائر دولي خلال يناير، و1.9 مليون زائر خلال فبراير، بإجمالي 3.67 مليون سائح دولي في أول شهرين من العام الجاري "يناير وفبراير"، بزيادة فاقت 18 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023 حين استقبلت 3.1 مليون سائح.
وحلّت دول أوروبا الغربية في صدارة المناطق المصدرة للسياح إلى دبي خلال شهرَي يناير وفبراير، بنسبة 21 في المئة، أي نحو 773 ألف سائح، تبعتها جنوب آسيا بـ604 آلاف زائر، يُشكّلون 17 في المئة من إجمالي عدد الزوار، ثم جاءت دول مجلس التعاون الخليجي بـ549 ألف زائر، يُشكّلون 15٪، أكثرهم من المملكة العربية السعودية.
وحلّت روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية رابعًا في قائمة البلدان المصدرة للسياح إلى دبي بـ530 ألفًا، يُشكّلون 14 في المئة من مجموع زوار الإمارة، ثم جاءت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ448 ألف سائح، يُشكّلون 12 في المئة، ثم دول شمال وجنوب شرق آسيا بحصة وصلت إلى 9 في المئة، أي نحو 340 ألف زائر.
وبلغ عدد زوار دبي من الأمريكيتين خلال شهرَي يناير وفبراير -وفق بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة- 240 ألفًا، وتصل نسبتهم من مجموع الزوار إلى 7 في المئة، فيما بلغ عدد الزوار من إفريقيا 138 ألفًا، أي نحو 4 في المئة، ومن أستراليا 53 ألفًا، يُشكّلون نحو واحد في المئة من إجمالي الزوار الدوليين إلى دبي خلال أول شهرَيْن.