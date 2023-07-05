بعد قرار الإعفاء.. ارتفاع أسعار تذاكر الطيران إلى البوسنة وتوقعات بزيادة الرحلات

وحسب الإحصاءات، فإن عدد السعوديين الذين زاروا البوسنة عام 2019 تخطى 25 ألف سائح بسبب تعقيدات الحصول على التأشيرات، بالرغم من تخفيض رسوم التأشيرة من ألف ريال إلى 400 ريال، وذلك قبل إعفاء السعوديين من التأشيرة.