"دوجلاس": نسعى لإنجاز أكبر صفقة تشمل 150 طائرة وإتمام اللمسات الأخيرة

ورغم أنه لم يكشف عن طراز الطائرة التي اختارتها طيران الرياض، إلا أن دوجلاس أكد أن الطلبية لن تكون منقسمة بين المصنّعين، ما يشير إلى أنه إما "إيرباص" أو "بوينج" تفوز بجائزة الصفقة.