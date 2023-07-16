وزير السياحة يدعو زوَّار السعودية للاستمتاع بأجوائها الخيالية.. "لا تروح بعيد"

دعا وزير السياحة أحمد الخطيب، عبر تغريدة في موقع تويتر، إلى الاستمتاع بالصيف في السعودية، واستكشاف وجهات الصيف المميزة والفعاليات المتنوعة في مختلف المناطق السياحية.
ونشر الوزير الخطيب عبر منصة تويتر صورًا لجبال عسير، وشواطئ جدة والطائف.
ويضم موسم الصيف في السعودية مجموعة متنوعة من الأنشطة والوجهات، من استكشاف الجبال الخلابة في الطائف إلى الاستمتاع بالشواطئ في جدة، ومشاهدة الضباب الذي يتغلغل بين جبال أبها.
وأطلقت الهيئة السعودية للسياحة حملة صيف السعودية تحت شعار "لا تروح بعيد.. روح السعودية"؛ للتعريف بالمزايا التنافسية التي تتمتع بها السياحة في السعودية.
وتشهد السعودية حراكًا سياحيًّا كبيرًا هذه الأيام في العديد من المدن والمناطق؛ للاستمتاع بالتجارب الصيفية، والعروض والفعاليات التي يحظى بها السياح والزوار من داخل السعودية وخارجها، وللاستمتاع أيضًا بالتنوع المناخي والطبيعي والثقافي الفريد، وبالتجارب الملهمة التي تناسب جميع الشرائح والأذواق والأعمار.
وتشهد منطقة عسير (عروس الجنوب)، بجبالها الفاتنة، وطبيعتها الخلابة، وأجوائها الباردة، وتجاربها المثيرة، العديد من المواقع والوجهات السياحية والتجارب التي لا تتوافر إلا في تلك المنطقة المميزة.
وفي الطائف يمكن الاستمتاع بالأجواء الساحرة، والفواكه، والورود.
وفي الباحة، حيث يعانق الضباب غاباتها المتعددة؛ ليصنع أجواء فاتنة، يمكن للسائح أن يستمتع بالمزارع والجبال والمتنزهات الغنية بالطبيعة، والاسترخاء.
وفي مدينة جدة، عروس البحر الأحمر، بطبيعتها الساحلية، وسماتها المميزة، وأسواقها الغنية، وفعالياتها المنوعة، يمكن خوض التجارب البحرية، والألعاب الشاطئية، والاستمتاع بجولة في أحضان التاريخ في منطقة البلد، أو الترفيه والمرح والمتعة في فعاليات تقويم جدة.