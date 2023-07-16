وزير السياحة يدعو زوَّار السعودية للاستمتاع بأجوائها الخيالية.. "لا تروح بعيد"

وتشهد السعودية حراكًا سياحيًّا كبيرًا هذه الأيام في العديد من المدن والمناطق؛ للاستمتاع بالتجارب الصيفية، والعروض والفعاليات التي يحظى بها السياح والزوار من داخل السعودية وخارجها، وللاستمتاع أيضًا بالتنوع المناخي والطبيعي والثقافي الفريد، وبالتجارب الملهمة التي تناسب جميع الشرائح والأذواق والأعمار.