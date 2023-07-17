سياحة
نمو أعداد المسافرين في النصف الأول بـ 15% مقارنة بالفترة المماثلة من 2022
عدد الرحلات وصل لـ 67.8 ألف رحلة وارتفاع عدد المسافرين إلى 7.4 مليون مسافر
أعلنت شركة تجمع مطارات الثاني -التي تقوم بتشغيل وإدارة 22 مطاراً داخل المملكة- أنها حققت نسبة ارتفاع في الحركة الجوية لعدد الرحلات عبر المطارات الدولية والداخلية التابعة لها بما يقدر بـ (9%) بالإضافة لارتفاع أعداد المسافرين بنحو (15%) خلال النصف الأول مقارنةً بعام 2022م، حيث بلغ عدد الرحلات 67.8 ألف رحلة، بينما بلغ عدد المسافرين 7.4 مليون مسافر.
يُذكر أنه تم تدشين 10 مسارات دولية جديدة في كل من: (مطار الملك عبدالله الدولي بجازان، مطار خليج نيوم الدولي، مطار نجران الدولي، مطار الطائف الدولي، مطار الجوف الدولي، مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم) برحلات مباشرة للوجهات: (دبي، إسطنبول، الدوحة، تبليسي، القاهرة، طرابزون).