نمو أعداد المسافرين في النصف الأول بـ 15% مقارنة بالفترة المماثلة من 2022

أعلنت شركة تجمع مطارات الثاني -التي تقوم بتشغيل وإدارة 22 مطاراً داخل المملكة- أنها حققت نسبة ارتفاع في الحركة الجوية لعدد الرحلات عبر المطارات الدولية والداخلية التابعة لها بما يقدر بـ (9%) بالإضافة لارتفاع أعداد المسافرين بنحو (15%) خلال النصف الأول مقارنةً بعام 2022م، حيث بلغ عدد الرحلات 67.8 ألف رحلة، بينما بلغ عدد المسافرين 7.4 مليون مسافر.