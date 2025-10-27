نصف مليار مسافر عبر المطارات العربية خلال العقدين القادمين

يشهد قطاع الطيران العربي طفرة غير مسبوقة، حيث من المتوقع تسجيل 25 مطارًا عربيًا عبور نحو نصف مليار مسافر خلال العقدين القادمين في مؤشر يعكس النمو المتسارع لحركة النقل الجوي ودوره المحوري في دعم اقتصادات المنطقة.
ووفقًا لتقرير مشترك صادر عن مجلتي Aviation Business Middle East وGE Aerospace، يُتوقع أن ترتفع مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي لدول الشرق الأوسط بنسبة 150% لتصل إلى 730 مليار دولار بحلول عام 2043، مدعومًا بزيادة أعداد المسافرين إلى أكثر من 530 مليون شخص سنويًا.
وخلال السنوات السبع الماضية، تضاعف أثر القطاع في اقتصادات الشرق الأوسط من 130 مليار دولار عام 2016 إلى 290 مليار دولار في 2023، كما ارتفع عدد الوظائف المرتبطة به من 2.4 إلى 4 ملايين وظيفة، ما يؤكد مكانته كمحرّك رئيسي للنمو الاقتصادي الإقليمي.
وعلى الصعيد العالمي، بلغت مساهمة قطاع الطيران 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، بدعم 86.5 مليون وظيفة ونقل سلع بقيمة 8 تريليونات دولار تمثل نحو ثلث التجارة الدولية.
وأشار كامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، إلى أن الطلب العالمي على السفر الجوي سيرتفع خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 3% و3.5%، بينما سيقود الشرق الأوسط النمو عالميًا بمعدلات تتراوح بين 4.5% و6.5%، مؤكدًا أن المنطقة العربية أصبحت في قلب خريطة النقل الجوي الدولي