نصف مليار مسافر عبر المطارات العربية خلال العقدين القادمين

وخلال السنوات السبع الماضية، تضاعف أثر القطاع في اقتصادات الشرق الأوسط من 130 مليار دولار عام 2016 إلى 290 مليار دولار في 2023، كما ارتفع عدد الوظائف المرتبطة به من 2.4 إلى 4 ملايين وظيفة، ما يؤكد مكانته كمحرّك رئيسي للنمو الاقتصادي الإقليمي.