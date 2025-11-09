حصرياً بالفيديو.. لحظة إعلان اعتماد انتخاب شيخة نويس أميناً عاماً جديداً لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في الرياض

في مشهد تاريخي شهدته العاصمة السعودية الرياض، وثّقت “سبق” بالفيديو لحظة إعلان اعتماد انتخاب شيخة نويس أميناً عاماً جديداً لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، لمدة أربع سنوات قادمة، خلفاً للأمين العام المنتهية ولايته زوراب بولوليكاشفيلي، وذلك خلال الجلسة الثانية للجمعية العمومية التي عقدت الأحد 9 نوفمبر 2025، للدورة الـ26 للجمعية العمومية للمنظمة التي استضافتها المملكة للمرة الأولى في تاريخها.
وجاء إعلان فوز الشيخة نويس وسط تصفيق حار من الوفود المشاركة التي تمثل أكثر من 150 دولة، بعد تصويت رسمي عُقد في ختام أعمال الجمعية العمومية التي ناقشت مستقبل السياحة العالمية بعد خمسين عاماً من تأسيس المنظمة.
وأكد العديد من الوزراء بجلسة الاعتماد أن اختيار الشيخة نويس يُعد تحولاً نوعياً في قيادة المنظمات الأممية السياحية، حيث إنها أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ منظمة الأمم المتحدة للسياحة، وهو ما يعكس دور المنطقة العربية المتزايد في صياغة مستقبل السياحة العالمية من قلب الرياض.
وكانت الشيخة نويس قد قدّمت خلال جلسات الجمعية رؤيتها المستقبلية لتطوير التعاون الدولي في مجالات الابتكار والاستدامة والتمكين السياحي للمرأة والشباب، متعهدةً بتعزيز حضور المنظمة في الأسواق الناشئة ودعم الدول النامية في بناء قدراتها السياحية.
وفي أول تصريح لها بعد فوزها، عبّرت الشيخة نويس عن امتنانها للثقة الدولية التي أولتها الدول الأعضاء، قائلة: «أشكر جميع الوفود على هذا الدعم الكبير، وأتعهد بالعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز دور السياحة كقوة توحّد الشعوب وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة حول العالم».
يُذكر أن الدورة الـ26 للجمعية العمومية للمنظمة شهدت مشاركة واسعة من وزراء السياحة، وقادة المنظمات الدولية، والشركات الكبرى، وناقشت ملفات محورية، أبرزها التحول الرقمي، والاستدامة، والتنوع السياحي، إلى جانب الاحتفال بمرور خمسين عاماً على تأسيس منظمة الأمم المتحدة للسياحة.