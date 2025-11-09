حصرياً بالفيديو.. لحظة إعلان اعتماد انتخاب شيخة نويس أميناً عاماً جديداً لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في الرياض

وأكد العديد من الوزراء بجلسة الاعتماد أن اختيار الشيخة نويس يُعد تحولاً نوعياً في قيادة المنظمات الأممية السياحية، حيث إنها أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ منظمة الأمم المتحدة للسياحة، وهو ما يعكس دور المنطقة العربية المتزايد في صياغة مستقبل السياحة العالمية من قلب الرياض.