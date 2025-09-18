بالفيديو.. نيرفانا للسفر والسياحة تحتفي باليوم الوطني السعودي الـ95 بتعزيز مكانة المملكة السياحية عالميًا

تُشارك شركة نيرفانا للسفر والسياحة - إحدى أهم شركات السفر والسياحة في الشرق الأوسط ومقرها أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة، احتفالاتها باليوم الوطني الـ95، والذي يصادف 23 سبتمبر 2025م، في مناسبة وطنية تجسد ذكرى تاريخية عزيزة مرتبطة بقرار المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود – طيب الله ثراه – بتوحيد البلاد تحت راية واحدة، لتبدأ مسيرة وطن ملهم قائم على الأصالة والتجديد والتطور الحضاري.
وأكدت الشركة أن هذه المناسبة تمثل فرصة فريدة لتسليط الضوء على المكانة المتنامية للمملكة كوجهة سياحية عالمية، وما تشهده من تحولات استراتيجية ضمن رؤية السعودية 2030، التي جعلت من قطاع السياحة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية.
وأوضحت نيرفانا للسفر والسياحة أنها تفخر بدورها في دعم جهود المملكة للترويج لتجاربها السياحية المتنوعة أمام العالم، مشيرة إلى أن باقاتها تشمل برامج سياحية تغطي مختلف الأنماط، بدءًا من الزيارات الثقافية إلى المواقع التاريخية، مثل الدرعية والعلا وجدة التاريخية، مرورًا برحلات المغامرات في الصحاري والجبال والبحار، وصولًا إلى التجارب الفاخرة التي تواكب احتياجات المسافرين الباحثين عن التميز والرفاهية.
وأضافت أن الشركة تولي أهمية خاصة للرحلات الدينية، من خلال توفير باقات متكاملة للحج والعمرة، تتيح للمسلمين من شتى بقاع الأرض أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، معززة بخدمات نوعية عالية المستوى.
كما أكدت أن احتفال هذا العام يحمل رمزية خاصة، إذ يأتي متزامنًا مع ما تشهده المملكة من زخم سياحي كبير على مستوى الفعاليات العالمية، مثل استضافة المعارض والمؤتمرات الدولية، إلى جانب المبادرات الرائدة التي أطلقتها وزارة السياحة لفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين والزوار.
وأشارت الشركة إلى أن المشاركة في اليوم الوطني الـ95 لا تقتصر على البعد الاحتفالي فحسب، بل تمثل أيضًا رسالة التزام بتجديد العهد على المساهمة في تعزيز صورة المملكة كوجهة غنية بالفرص، ومليئة بالتنوع الثقافي والجغرافي، وقادرة على استقطاب ملايين السياح سنويًا.
واختتمت نيرفانا للسفر والسياحة بالتأكيد على أن اليوم الوطني يعكس مسيرة وطنية ملهمة، صنعت من المملكة قصة نجاح عالمية، وأنها ستواصل دورها في الترويج لتجارب المملكة السياحية الفريدة، لتكون خيارًا أول للمسافرين من مختلف أنحاء العالم.