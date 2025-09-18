بالفيديو.. نيرفانا للسفر والسياحة تحتفي باليوم الوطني السعودي الـ95 بتعزيز مكانة المملكة السياحية عالميًا

‎وأوضحت نيرفانا للسفر والسياحة أنها تفخر بدورها في دعم جهود المملكة للترويج لتجاربها السياحية المتنوعة أمام العالم، مشيرة إلى أن باقاتها تشمل برامج سياحية تغطي مختلف الأنماط، بدءًا من الزيارات الثقافية إلى المواقع التاريخية، مثل الدرعية والعلا وجدة التاريخية، مرورًا برحلات المغامرات في الصحاري والجبال والبحار، وصولًا إلى التجارب الفاخرة التي تواكب احتياجات المسافرين الباحثين عن التميز والرفاهية.