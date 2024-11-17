شاهد "المزارع السياحية بالباحة".. وجهة مثالية لعشاق الطبيعة وخيار مثالي للباحثين عن الهدوء

وقال مالك أحد المزارع السياحية، لهيئة وكالة الأنباء السعودية "واس": إن العديد من المزارع تسعى إلى دمج مبادئ الاستدامة في عملياتها من خلال استخدام أساليب زراعية صديقة للبيئة، تسهم في حماية البيئة وتعزيز الوعي البيئي بين الزوار، كما توفر بعض المزارع خيارات الإقامة، واستمتاع الزوار بتجربة ليلية تحت النجوم.