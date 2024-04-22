نفَّذت 15 ألف زيارة.. "السياحة" ترصد 10 آلاف مخالفة فندقية في السعودية خلال 90 يومًا

أعلنت وزارة السياحة تقريرًا إحصائيًّا للفِرق الرقابية التابعة لها خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م، ومراقبتها الفنادق والأنشطة السياحية بجميع أنواعها في جميع مناطق السعودية.
وأوضحت الوزارة أن الفِرق الرقابية التابعة للوزارة قامت بأكثر من 15 ألف زيارة رقابية، رصدت خلالها أكثر من 10 آلاف مخالفة، وأغلقت المرافق غير الممتثلة للأنظمة واللوائح، وذلك بإغلاق 67 مرفق ضيافة مخالفًا.
وأعلنت الوزارة عبر منصتها أنها عالجت خلال هذه الفترة أكثر من 11 ألف شكوى، وذلك ضمن حملة "ضيوفنا أولوية"، مشددة على أنها لن تتهاون في فرض العقوبات النظامية بحق المخالفين، التي تصل إلى مليون ريال، أو إغلاق المنشأة، أو بالعقوبتين معًا. كما تؤكد ضرورة التزام مقدمي الخدمات السياحية باستخراج التراخيص اللازمة لممارسة النشاط.
وتأتي هذه الحملات في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز استدامة القطاع السياحي، وتحسين تجربة الزوار والسياح، في ظل القفزات الكبيرة التي يشهدها قطاع السياحة، خاصة فيما يتعلق بالارتفاع الكبير في أعداد السياح؛ إذ استقبلت السعودية أكثر من 100 مليون زيارة في 2023م.