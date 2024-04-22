نفَّذت 15 ألف زيارة.. "السياحة" ترصد 10 آلاف مخالفة فندقية في السعودية خلال 90 يومًا

وأعلنت الوزارة عبر منصتها أنها عالجت خلال هذه الفترة أكثر من 11 ألف شكوى، وذلك ضمن حملة "ضيوفنا أولوية"، مشددة على أنها لن تتهاون في فرض العقوبات النظامية بحق المخالفين، التي تصل إلى مليون ريال، أو إغلاق المنشأة، أو بالعقوبتين معًا. كما تؤكد ضرورة التزام مقدمي الخدمات السياحية باستخراج التراخيص اللازمة لممارسة النشاط.