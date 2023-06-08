استثمار سياحي.. اتفاقية لتأهيل الكوادر السعودية في قطاع السفر.. هنا تفاصيلها

من جانبه قال النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة لغرفة الرياض ورئيس لجنة السياحة، نايف عبد الله الراجحي: "سعداء بهذا التعاون، وسنعمل على تطوير الكفاءات البشرية دعمًا لاستدامة قطاعَي السياحة والسفر، فضلًا عن دعم استراتيجية المملكة الرامية لتعزيز المواهب السعودية، وتحفيزهم على الابتكار والريادة؛ لتكون المملكة حاضرة في جميع المجالات بسواعد أبنائها محليًّا وعالميًّا".