استثمار سياحي.. اتفاقية لتأهيل الكوادر السعودية في قطاع السفر.. هنا تفاصيلها

وقّعت الغرفةُ التجارية بالرياض اتفاقيةً لتطوير المواهب السعودية بمجال السفر والسياحة، بهدف توسيع نطاق برنامج التدريب الداخلي الخاص بها، والذي يزود الشباب السعودي بالمهارات والخبرات اللازمة للنجاح والازدهار كمستشارين بمجال السفر أو المهن الأخرى في القطاع.
جاء ذلك خلال الملتقى الأول لأعمال "الاستثمار السياحي الترفيهي الثقافي"، الذي أقيم في الرياض؛ حيث شهد الملتقى الذي أداره الرئيس التنفيذي للسياحة في "المسافر"، فهد العبيلان، عبر جلسة نقاشية حول استثمارات القطاع الخاص، بحضور نائب وزير السياحة السعودي الأميرة هيفاء آل سعود، وكبار ممثّلي الهيئة السعودية للسياحة وصندوق التنمية السياحي.
وتتيح الاتفاقية تمكين المزيد من طلاب الجامعات في المملكة من التقدم إلى أكاديمية المسافر؛ لتطوير الكفاءات البشرية في قطاعي السياحة والسفر.
أكد الرئيس التنفيذي للسياحة في المسافر، فهد العبيلان، قائلًا: ستساعد هذه الشراكة في تسريع جهودنا الرامية لتطوير الكفاءات البشرية لقيادة قطاع السياحة والسفر المستدام. وفي ظل النمو الذي يشهده القطاع، ثمة الكثير من الفرص المتاحة أمام الشباب السعودي لبناء مسيرة مهنية ناجحة. ويسرّنا أن نسهم برعاية المواهب الشابة فيما نواصل دعم أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال السياحة.
من جانبه قال النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة لغرفة الرياض ورئيس لجنة السياحة، نايف عبد الله الراجحي: "سعداء بهذا التعاون، وسنعمل على تطوير الكفاءات البشرية دعمًا لاستدامة قطاعَي السياحة والسفر، فضلًا عن دعم استراتيجية المملكة الرامية لتعزيز المواهب السعودية، وتحفيزهم على الابتكار والريادة؛ لتكون المملكة حاضرة في جميع المجالات بسواعد أبنائها محليًّا وعالميًّا".