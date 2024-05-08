"سوق السفر".. باقٍ من الزمن 365 يومًا على انطلاق أول رحلة لـ"طيران الرياض".. هنا التفاصيل

أكد أسامة النويصر، نائب الرئيس الأول للتسويق والتواصل في "طيران الرياض"، على هامش معرض سوق السفر العربي المقام في دبي، إطلاق "طيران الرياض"، الناقل الجوي الجديد الذي أسسه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أولى رحلاتها في منتصف العام المقبل.