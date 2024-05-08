"سوق السفر".. باقٍ من الزمن 365 يومًا على انطلاق أول رحلة لـ"طيران الرياض".. هنا التفاصيل

أكد أسامة النويصر، نائب الرئيس الأول للتسويق والتواصل في "طيران الرياض"، على هامش معرض سوق السفر العربي المقام في دبي، إطلاق "طيران الرياض"، الناقل الجوي الجديد الذي أسسه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أولى رحلاتها في منتصف العام المقبل.
وأوضح النويصر أن الشركة تستعد لاستلام أولى طائراتها من شركة "بوينغ" مطلع 2025.
وتهدف "طيران الرياض" من خلال هذه الاستثمارات الضخمة إلى أن تصبح ناقلاً رئيسيًّا في قطاع الطيران الإقليمي.
ويعزز هذا الطموح الدعم القوي الذي تحظى به الشركة من صندوق الثروة السيادية السعودي، الذي يسعى لترسيخ مكانة السعودية كمركز رئيسي للنقل الجوي.
وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها صناعة الطيران العالمية، مثل: تأخيرات تسليم الطائرات من قِبل شركتَي "بوينغ" و"إيرباص"، إلا أن "طيران الرياض" تعمل بكل طاقتها لتخفيف حدة هذه التأخيرات على الأهداف والاستراتيجيات المستقبلية.