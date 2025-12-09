الخطيب: 500 مليون وظيفة سياحية عالميًا بحلول 2034… والمملكة تستهدف رفع مساهمتها إلى 15% من الاقتصاد

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب أن قطاع السياحة بات أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في العالم، مشيرًا إلى أنه يوظف حاليًا 10% من القوى العاملة عالميًا، أي ما يقارب 350 مليون شخص، مع توقعات بارتفاع الرقم إلى 500 مليون وظيفة بحلول عام 2034.