27 فندق خمس نجوم بالرياض ترفع لافتة "نأسف! ليس لدينا غرف شاغرة".. لهذا السبب؟!

تضم الرياضُ أكثرَ من 27 فندق خمس نجوم، وبعدد غرف أكثر من 7 آلاف غرفة، وسجلت الفنادق في الرياض اكتمال الحجوزات، وذلك بالتزامن مع إقامة النسخة الثانية من معرض "سيتي سكيب العقاري" المقام في الرياض من 11- 14 نوفمبر 2024، الذي يأتي تحت شعار "مستقبل الحياة"، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، برعاية وزارة البلديات والإسكان.