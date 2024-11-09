27 فندق خمس نجوم بالرياض ترفع لافتة "نأسف! ليس لدينا غرف شاغرة".. لهذا السبب؟!

تضم الرياضُ أكثرَ من 27 فندق خمس نجوم، وبعدد غرف أكثر من 7 آلاف غرفة، وسجلت الفنادق في الرياض اكتمال الحجوزات، وذلك بالتزامن مع إقامة النسخة الثانية من معرض "سيتي سكيب العقاري" المقام في الرياض من 11- 14 نوفمبر 2024، الذي يأتي تحت شعار "مستقبل الحياة"، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، برعاية وزارة البلديات والإسكان.
وسجلت أسعار الفنادق لفئة خمسة نجوم حسب تطبيقات الحجوزات في المملكة، أسعارًا فلكية، وليس هذا فحسب، بل لا يوجد من الأساس أي غرفة في فنادق الخمس نجوم، وطال الارتفاع فنادق الأربعة نجوم، تزامنًا مع الفترة التي تشهدها العاصمة من استضافة الحدث العقاري الأبرز في الشرق الأوسط.
وشهد المعرض في عام 2023 زيارة وتسجيل ما يزيد على 160 ألف زائر في ثلاثة أيام؛ مما مثل ضغطًا كبيرًا على الفنادق.
ويستهدف المعرض: ملاك العقار، والمطورين العقاريين، والمستشارين، والمهندسين المعماريين، والجهات الحكومية؛ للاطلاع على الابتكارات العمرانية والالتقاء برواد القطاع.
ويشارك في المؤتمر المصاحب للمعرض أكثر ُمن 400 جهة، وأكثر من 500 متحدث، في 12 منصة، بحضور أكثر من 170 مستثمرًا.
يؤكد مدير عام أحد الفنادق ذات الخمس نجوم بالرياض، أن ضيوف معرض سيتي سكيب من خارج المملكة حجزوا الغرف الخاصة من فترة طويلة للغاية تصل إلى 4 شهور مضت، وترتفع الأسعار وتتوافر الإمكانية حسب الطلب؛ ولذلك فإن المعرض يعد واحدًا من أكثر الفعاليات ازدحامًا وضغطًا على الإمكانيات المتاحة للغرف.
وأشار إلى أن الأزمة الحالية هي عدم توافر الغرف، وليس ارتفاع الأسعار؛ فالطلب المرتفع يرفع الأسعار تلقائياًّ ويعوض فترات الموسم المنخفض، وأما الإشغال فهو امتلاء الفندق بالنزلاء مهما ارتفعت الأسعار.