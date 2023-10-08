"الخطيب": استراتيجية موحدة تعني تنقّل السياح في دولنا بكل سهولة

وبيّن "الخطيب" أن ما تتمتع به دول الخليج من نعمة الأمن والأمان والاستقرار السياسي والاقتصادي تُعد مجتمعةً سببًا رئيسًا وقويًا لتحقيق الاستراتيجية الخليجية للسياحة، وما تضمّنته من خطط وأهداف من شأنها زيادة القدرة التنافسية للمنطقة الخليجية عالميًا، وتعزيز السياحة المستدامة، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتوظيف التقنيات المبتكرة لتعزيز تجربة الزوار، وجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الذي أثبت أهميته وقدرته الكبيرة على الاستمرار في إيجاد المزيد من فرص العمل.