السياحة تحسم الجدل.. رسوم التأشيرة السياحية للمقيمين بدول الخليج.. مستردّة أم لا؟!

ما هي شروط التقدم للتأشيرة؟

- أن يكون المتقدم مقيمًا في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وإقامته سارية لثلاثة شهور على الأقل.

- أن يكون جواز سفر المتقدم ساريًا لستة أشهر على الأقل.

- أن تكون مهنة المتقدم ضمن المهن المعتمدة على منصة التأشيرة.

- الأطفال تحت 18 سنة: يجب أن يتقدم الوالد بطلب تأشيرة مسبقًا.