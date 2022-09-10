السياحة تحسم الجدل.. رسوم التأشيرة السياحية للمقيمين بدول الخليج.. مستردّة أم لا؟!

منذ إعلان وزارة السياحة السعودية عن منح هذه التأشيرة السياحية التي تسمح للمقيمين في إحدى دول مجلس التعاون بدخول المملكة بتأشيرة سياحية إلكترونية، والتقديم عليها من خلال موقع: visitsaudi.com/visa، شريطة أن تكون الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر؛ بحسب المهن المنشورة في المنصة الإلكترونية" تتعدد الأسئلة والاستفسارات من جانب العديد من المقيمين بدول مجلس التعاون، وخاصة إمكانية استرداد رسوم التقديم عن التأشيرة، وأيضًا تأشيرات أقارب حاملي تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته، وعاملي الخدمة المنزلية القادمين برفقة كفلائهم.
ما هي شروط التقدم للتأشيرة؟
- أن يكون المتقدم مقيمًا في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وإقامته سارية لثلاثة شهور على الأقل.
- أن يكون جواز سفر المتقدم ساريًا لستة أشهر على الأقل.
- أن تكون مهنة المتقدم ضمن المهن المعتمدة على منصة التأشيرة.
- الأطفال تحت 18 سنة: يجب أن يتقدم الوالد بطلب تأشيرة مسبقًا.
وتبلغ رسوم التأشيرة 300 ريال، ويضاف لها قيمة التأمين الصحي ومدتها 90 يومًا متعددة لمدة عام كامل، ابتداءً من يوم 1 سبتمبر 2022، كما يمكن لحامل التأشيرة السياحية أداء العمرة خارج موسم الحج الذي تحدده وزارة الحج والعمرة كل عام.
مع التأكيد أن رسوم طلب التأشيرة غير مستردّة، ويحتاج في حال قدوم المقيم مع عائلته تأشيرة بشكل مستقلّ، ويشترط أن يتقدّم المقيم بطلب تأشيرته قبل طلب تأشيرة لأفراد الأسرة من الدرجة الأولى، كما يشترط لدخول أفراد الأسرة أن يكونوا بصحبة المقيم.