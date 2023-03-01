وفقًا لمعايير المجلس الوزاري.. الدوحة عاصمة السياحة العربية رقم 14

أعلن المجلس الوزاري العربي لوزراء السياحة العرب "الدوحة عاصمة السياحة العربية 2023"، وتم تدشين بدء فعاليات "عاصمة السياحة العربية" في حفل كبير في الحي الثقافي كتارا.
جاء ذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، وبحضور وزراء السياحة والسفراء ومسؤولين بارزين من الدول العربية.
وأكد رئيس قطر للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، إنه لشرف كبير أن يتم الإعلان عن الدوحة عاصمة السياحة العربية 2023، ونظرًا لأهمية هذا التكريم في صناعة السياحة العربية، فإننا نعتبر أن هذا اللقب هو بمثابة شهادة على المستويات الرائعة التي نقدمها في قطاعي الترفيه والضيافة.
وأضاف بقوله: أنا فخور للغاية بالجهود الدؤوبة التي تبذلها مدينة الدوحة والتي مكّنتها من الحصول على هذا اللقب، وسوف نواصل جهودنا الهادفة إلى تعزيز مكانة الدوحة باعتبارها وجهة سياحية رائدة وأحد الخيارات المفضلة للسياح من حول العالم".
وكان مجلس وزراء السياحة العرب قد اختار الدوحة عاصمة للسياحة العربية لعام 2023، خلال دورته الخامسة والعشرين التي أقيمت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة في مصر في ديسمبر الماضي.
ويتم تقييم المدن بناءً على مجموعة مختارة من المعايير بما في ذلك إدارة السياحة، والبنية التحتية والموارد، والسلامة والأمن، وتنوع الأنشطة السياحية، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة وحمايتها.
وتضمّ قطر كثيرًا من الأماكن الأثرية والثقافية والترفيهية التي تجذب السياح، والتي تم الحفاظ عليها لتأثيرها التاريخي.
وأهم المعالم هي الحي الثقافي كتارا، وبرج اسباير، وكورنيش الدوحة، ومتحف الفن الإسلامي، ومتحف قطر، وهذه المعالم مصممة حديثًا لتؤكد على التطور الكبير في قطر، وهنالك معالم أثرية قديمة مثل أسواق قطر، ومنها سوق واقف، وسوق الوكرة، وهما من أهم أسواق قطر الشعبية التي توضح تاريخ قطر القديم.
سوق تقليدي يُعتبر من أفضل معالم قطر السياحية في مدينة الدوحة يضم العديد من المطاعم التي تقدم الطعام القطري التقليدي، ومختلف المأكولات بالشرق الأوسط.
الواجهة البحرية بالدوحة، يمتد لعدة كيلومترات على طول خليج الدوحة في قطر، وهو الطريق الرئيسي للدوحة بمنطقة الخليج الغربي، ومنطقة الأعمال التجارية جنوب المدينة.
يقع متحف الفن الإسلامي في الدوحة، وهو أحد أجمل متاحف قطر، وهو من تصميم المهندس المعماري أيوه ميونغ بين (أي. أم. بي) اختصارًا له، وقد تأثر تصميم المتحف بالعمارة الإسلامية، يقع المبنى على جزيرة مبنية على كورنيش الدوحة.
سلسلة من الجزر الاصطناعية من أهم جزر قطر؛ حيث تشكل مدينة متكاملة تقع على الجانب الشمالي لشاطئ الدوحة.
هو متحف قطر الرئيسي، صممه المهندس المعماري جان نوفيل، كما أن شكله مستوحى من التكوينات الكريستالية المعدنية الطبيعية، ويعرف أيضًا بوردة الصحراء لجمال تصميمه الذي يشبه الوردة الجميلة؛ حيث يعد من أجمل الأماكن في قطر.
ويُعتبر حي كتارا الثقافي من أبرز معالم قطر، وهو يجمع بين الترفيه، والثقافة والسياحة، كما يضم عددًا من المطاعم، والكافيهات التي تقدم أفضل الأكلات، والمشروبات، بجانب شاطئ كتارا ذي الرمال الذهبية، ويضم الحي أيضًا مسارح، ومعارض دولية يأتي إليها الأدباء والفنانون؛ للتعرف على ثقافة الحضارة القطرية، والعربية.
يُذكر أن قطر تهدف لاجتذاب 6 ملايين زائر سنويًا بحلول عام 2030، حيث تواصل استضافتها للفعاليات العالمية، وتستثمر في عروض الضيافة، وتتوسع في قطاعات السياحة المتخصصة.