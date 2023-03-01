وفقًا لمعايير المجلس الوزاري.. الدوحة عاصمة السياحة العربية رقم 14

ويُعتبر حي كتارا الثقافي من أبرز معالم قطر، وهو يجمع بين الترفيه، والثقافة والسياحة، كما يضم عددًا من المطاعم، والكافيهات التي تقدم أفضل الأكلات، والمشروبات، بجانب شاطئ كتارا ذي الرمال الذهبية، ويضم الحي أيضًا مسارح، ومعارض دولية يأتي إليها الأدباء والفنانون؛ للتعرف على ثقافة الحضارة القطرية، والعربية.