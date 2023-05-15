قدّم الآن… هذه تفاصيل 3 آلاف وظيفة تقدمها وزارة السياحة للشباب السعودي

أعلنت وزارة السياحة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر طرح أكثر من 3,000 وظيفة في منصة التوظيف السياحي، عبر ملتقى التوظيف السياحي في نسخته الأولى حضورياً وعن بُعد في المدن التالية الرياض، مكة المكرمة، الخبر، جدة، المدينة المنورة، تبوك، الجبيل، الدمام، المنطقة الشرقية، المنطقة الغربية، الطائف، وأخرى.