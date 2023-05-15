قدّم الآن… هذه تفاصيل 3 آلاف وظيفة تقدمها وزارة السياحة للشباب السعودي

أعلنت وزارة السياحة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر طرح أكثر من 3,000 وظيفة في منصة التوظيف السياحي، عبر ملتقى التوظيف السياحي في نسخته الأولى حضورياً وعن بُعد في المدن التالية الرياض، مكة المكرمة، الخبر، جدة، المدينة المنورة، تبوك، الجبيل، الدمام، المنطقة الشرقية، المنطقة الغربية، الطائف، وأخرى.
الوظائف المطلوبة :
مشرف حجوزات.
ممثل الحجز.
ممثل الاستقبال.
مسؤول المشتريات.
أمين مستودع.
مسؤول مواد
مدير الحجز.
ممثل تحفظات.
شيف دي بارتي.
نادل خدمة الغرف.
قائد الفريق – مكتب الاستقبال.
سكرتير.
مدير المبيعات.
تنفيذي مبيعات.
منسق مبيعات.
مدير مواد.
مساعد مدير التموين.
مدير التجارة الإلكترونية.
مساعد مدير الموارد البشرية.
وذلك يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 22 – 23 مايو 2023م. بقاعة السلطانة – فندق كراون بلازا الرياض – المدينة الرقمية.
ويهدف الملتقى التوظيفي إلى تلبية الطلب المتزايد والنمو الهائل داخل القطاع السياحي،
وتعزيز فرص وظيفية مستدامة في قطاع السياحة، كذلك عرض وتقديم العمل في القطاع السياحي كمسار وظيفي ممكن ومستدام، وتعزيز المعرفة المجتمعية بقطاع السياحة، كمحرك اقتصادي يخلق العديد من فرص العمل ورفع مهارات القوى العاملة السياحية السعودية الحالية والمستقبلية.