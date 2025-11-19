مطار دبي يقترب من تحقيق طاقته القصوى.. تعرف على التفاصيل

اقترب مطار دبي الدولي من تحقيق طاقته الاستيعابية القصوى، بعد أن واصل تسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة في حركة المسافرين خلال الربع الثالث من عام 2025، ليعزز موقعه كأكثر مطارات العالم ازدحامًا في السفر الدولي.
وخلال الفترة الممتدة من يوليو حتى سبتمبر، استقبل المطار 24.2 مليون مسافر، بنمو بلغ 1.9% مقارنة بالعام الماضي. وأسهم هذا الأداء في رفع إجمالي عدد المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 70.1 مليون مسافر، بزيادة 2.1% على أساس سنوي، فيما وصلت حركة المسافرين خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في سبتمبر إلى رقم قياسي بلغ 93.8 مليون مسافر.
كما واصلت حركة الطائرات الارتفاع، حيث سجل المطار 115 ألف رحلة خلال الربع الثالث، و336 ألف رحلة بين يناير وسبتمبر، بنمو 2.7%، بينما بلغ متوسط عدد المسافرين لكل طائرة 213 مسافرًا.
وفيما يتعلق بسعة التشغيل القصوى، فإن مطار دبي الدولي يبلغ حدًّا تقريبيًا يُقدّر بـ115 مليون مسافر سنويًا في مرحلته الحالية، وفق تصريحات رسمية لشركة Dubai Airports.
وبالتوازي مع هذا التوسع الكبير، تعمل مطارات دبي على تنفيذ مجموعة من مشاريع التطوير داخل مباني المسافرين، بهدف رفع كفاءة الحركة ودعم التجربة التشغيلية. وتشمل هذه المشاريع تطوير مناطق "كونكورس B" بأجزائها الثلاثة (المركزي، الشرقي، الغربي)، والتي ستوفر تجارب تسوّق ومطاعم ومساحات ترفيهية واسعة، إضافة إلى تطوير منطقة "CD Central" في مبنى المسافرين 1 بإطلالة بانورامية على ساحات المطار.
ومع استمرار النمو وملامسة الأرقام التشغيلية حدود الطاقة القصوى، يقترب مطار دبي الدولي من مرحلة مفصلية في مسيرته، وسط توقعات بمزيد من التوسع والتطوير لمواكبة الطلب المتزايد على السفر عبر أحد أكثر مطارات العالم حيوية.