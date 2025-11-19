مطار دبي يقترب من تحقيق طاقته القصوى.. تعرف على التفاصيل

وخلال الفترة الممتدة من يوليو حتى سبتمبر، استقبل المطار 24.2 مليون مسافر، بنمو بلغ 1.9% مقارنة بالعام الماضي. وأسهم هذا الأداء في رفع إجمالي عدد المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 70.1 مليون مسافر، بزيادة 2.1% على أساس سنوي، فيما وصلت حركة المسافرين خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في سبتمبر إلى رقم قياسي بلغ 93.8 مليون مسافر.