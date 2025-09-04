رحلات مباشرة من الدوحة إلى مطار البحر الأحمر الدولي ابتداءً من أكتوبر

ويعمل مطار البحر الأحمر الدولي (RSI) بالكامل بالطاقة المتجددة عند اكتمال المرحلة الأولى من الوجهة لاحقًا هذا العام، معتمداً على أكثر من 760 ألف لوح شمسي مدعوم بأحد أكبر مرافق تخزين الطاقة في العالم. وتعد وجهة البحر الأحمر إحدى ركائز رؤية المملكة 2030، حيث تستقبل ضيوفها حاليًا في خمسة منتجعات فاخرة، على أن يشهد العام الجاري افتتاح أول منتجعات جزيرة "شورى" إلى جانب ملعب غولف عالمي ومجموعة من المطاعم والمقاهي والفعاليات الثقافية.