رحلات مباشرة من الدوحة إلى مطار البحر الأحمر الدولي ابتداءً من أكتوبر

أعلنت شركة "البحر الأحمر الدولية" عن شراكة جديدة مع الخطوط الجوية القطرية لتسيير رحلات مباشرة إلى مطار البحر الأحمر الدولي، وذلك بهدف ربطه بمطار حمد الدولي في الدوحة.
ومن المقرر أن تنطلق الرحلة الافتتاحية يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، حيث ستسير الناقلة القطرية ثلاث رحلات أسبوعيًا، ما يضمن وصولًا سلسًا للسياح والمقيمين والمستثمرين إلى وجهات البحر الأحمر.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "البحر الأحمر الدولية" جون باغانو أن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية في تعزيز مكانة الوجهة كمركز عالمي للفخامة والاستدامة، مؤكدًا أن الرحلات الجديدة ستكون جسرًا لربط العالم بكنوز البحر الأحمر الطبيعية والثقافية. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية المهندس بدر محمد المير أن المسافرين سيتمكنون من الوصول إلى التجارب المميزة للوجهة عبر مطار حمد الدولي.
ويعمل مطار البحر الأحمر الدولي (RSI) بالكامل بالطاقة المتجددة عند اكتمال المرحلة الأولى من الوجهة لاحقًا هذا العام، معتمداً على أكثر من 760 ألف لوح شمسي مدعوم بأحد أكبر مرافق تخزين الطاقة في العالم. وتعد وجهة البحر الأحمر إحدى ركائز رؤية المملكة 2030، حيث تستقبل ضيوفها حاليًا في خمسة منتجعات فاخرة، على أن يشهد العام الجاري افتتاح أول منتجعات جزيرة "شورى" إلى جانب ملعب غولف عالمي ومجموعة من المطاعم والمقاهي والفعاليات الثقافية.