بالفيديو .. سويس أوتيل كورنيش الدوحة… أيقونة الضيافة السويسرية في قلب العاصمة القطرية

في ظل حراك رياضي متسارع تشهده الدوحة وترسّخها كواحدة من أبرز العواصم العالمية المستضيفة للأحداث الكبرى، تستعد العاصمة القطرية لاستقبال بطولات دولية بارزة، في مقدمتها كأس العالم للقارات وكأس العرب إلى جانب كأس الأندية الأبطال، ضمن أجندة رياضية مزدحمة تعكس الثقة الدولية في قدرات قطر التنظيمية وبنيتها التحتية المتقدمة. ويواكب هذا الزخم تدفّق متزايد للوفود الرياضية والجماهير والإعلاميين، ما يعزز الطلب على مرافق ضيافة عالمية المستوى قادرة على تلبية تطلعات الزوار، ويضع فنادق الكورنيش في صدارة الخيارات المفضلة للإقامة خلال هذه الفعاليات.