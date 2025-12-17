بالفيديو .. سويس أوتيل كورنيش الدوحة… أيقونة الضيافة السويسرية في قلب العاصمة القطرية

في ظل حراك رياضي متسارع تشهده الدوحة وترسّخها كواحدة من أبرز العواصم العالمية المستضيفة للأحداث الكبرى، تستعد العاصمة القطرية لاستقبال بطولات دولية بارزة، في مقدمتها كأس العالم للقارات وكأس العرب إلى جانب كأس الأندية الأبطال، ضمن أجندة رياضية مزدحمة تعكس الثقة الدولية في قدرات قطر التنظيمية وبنيتها التحتية المتقدمة. ويواكب هذا الزخم تدفّق متزايد للوفود الرياضية والجماهير والإعلاميين، ما يعزز الطلب على مرافق ضيافة عالمية المستوى قادرة على تلبية تطلعات الزوار، ويضع فنادق الكورنيش في صدارة الخيارات المفضلة للإقامة خلال هذه الفعاليات.
يواصل فندق سويس أوتيل كورنيش بارك تاورز الدوحة ترسيخ مكانته كأحد أبرز العناوين الفندقية الجديدة في العاصمة، جامعًا بين روح الضيافة السويسرية العريقة ونبض الدوحة العصري، في موقع استراتيجي يطل مباشرة على كورنيش الدوحة الشهير ويمنح الضيوف سهولة الوصول إلى أهم المراكز التجارية والثقافية والسياحية.
ويتميّز الفندق بتصميم معماري أنيق يعكس فلسفة علامة سويس أوتيل القائمة على التوازن بين الفخامة العملية والرفاه الصحي، حيث تضم الغرف والأجنحة مساحات رحبة، وإطلالات بانورامية على الخليج العربي أو أفق المدينة، إلى جانب تجهيزات ذكية تلبّي احتياجات رجال الأعمال والعائلات والمسافرين الباحثين عن تجربة إقامة متكاملة.
ويقدّم سويس أوتيل كورنيش الدوحة تجربة طهو متنوّعة من خلال مجموعة من المطاعم الراقية التي تجمع بين النكهات العالمية والمأكولات المحلية بلمسة عصرية، فيما يشكّل Pürovel Spa & Sport أحد أبرز عناصر الجذب، مستوحيًا فلسفته من الطبيعة السويسرية، ليمنح الضيوف تجربة استرخاء متكاملة تعزّز مفهوم العافية والرفاه.
ولا تقتصر تجربة الفندق على الإقامة فحسب، بل تمتد إلى عالم الاجتماعات والفعاليات، حيث يضم مرافق حديثة وقاعات متعددة الاستخدامات مجهّزة بأحدث التقنيات، ما يجعله خيارًا مثاليًا لاستضافة المؤتمرات والملتقيات وفعاليات الشركات، في ظل الطلب المتنامي على الدوحة كوجهة رائدة لسياحة الأعمال والمعارض.
وفي تصريح خاص، قال إيان رايدن، المدير العام لفندق سويس أوتيل كورنيش بارك تاورز الدوحة:
“نحرص في سويس أوتيل كورنيش الدوحة على تقديم تجربة ضيافة تعكس القيم السويسرية الأصيلة في الجودة والدقة والاهتمام بالتفاصيل، مع إبراز هوية الدوحة الحديثة كمدينة عالمية نابضة بالحياة. هدفنا أن يشعر كل ضيف بأنه في منزله الثاني، سواء جاء للعمل أو للترفيه، مع تجربة متوازنة تجمع الراحة والعافية والخدمة الراقية.”
وأضاف رايدن أن الفندق يستهدف تعزيز حضوره في السوق الخليجية، لا سيما السوق السعودي، عبر باقات وخدمات مصممة خصيصًا لتلبية تطلعات العائلات والمسافرين من المملكة، مؤكدًا أن القرب الجغرافي والتقارب الثقافي يشكّلان عنصر جذب رئيسيًا.
ومع تصاعد وتيرة الفعاليات الرياضية والسياحية في قطر، يبرز سويس أوتيل كورنيش بارك تاورز الدوحة كخيار مثالي يجمع الموقع المميّز، والخدمة الراقية، وتجربة الإقامة الصحية المتكاملة، ليضيف بصمته الخاصة إلى مشهد الضيافة الفاخرة في العاصمة القطرية.