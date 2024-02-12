سياحة
بعد فيديو مثير للجدل.. "مصر للطيران" تنفي حجز تذاكرها بالدولار وإلغاء "الجنيه المصري"
أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل هناك
تداول رواد مواقع التواصل فيديو لفتاة تدعى "سارة" تشكو من تعثر حصولها على تذكرة سفر على خطوط "مصر للطيران " وهي الشركة الوطنية المصرية للطيران بسبب طلب حجز التذكرة بالعملة الصعبة وهي الدولار.
وبعد تداول الفيديو أثار جدلاً واسعاً بين المصريين لاسيما على مواقع التواصل وبادرت الشركة بتوضيح الأمر وأصدرت بياناً كشفت فيه بأنها تلتزم بتطبيق كافة التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني المصرية التي تنص على إصدار تذاكر الطيران من داخل مصر إلى الوجهات الخارجية بالعملة المحلية أي الجنيه المصري.
وكانت الفتاة التي يتابعها مئات الآلاف على انستغرام وتوك توك قد واجهت تعنتاً آخر من البنك حيث رفض منحها الدولارات المطلوبة لحجز تذكرتها.