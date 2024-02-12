بعد فيديو مثير للجدل.. "مصر للطيران" تنفي حجز تذاكرها بالدولار وإلغاء "الجنيه المصري"

وبعد تداول الفيديو أثار جدلاً واسعاً بين المصريين لاسيما على مواقع التواصل وبادرت الشركة بتوضيح الأمر وأصدرت بياناً كشفت فيه بأنها تلتزم بتطبيق كافة التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني المصرية التي تنص على إصدار تذاكر الطيران من داخل مصر إلى الوجهات الخارجية بالعملة المحلية أي الجنيه المصري.