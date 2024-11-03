قطاع الضيافة في المملكة يسجّل نموًّا بنسبة 99% مع ترخيص أكثر من 3,950 مرفقًا

ويأتي النموّ المتزايد في أعداد التراخيص لمرافق الضيافة السياحية نتاجًا للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة السياحة لتمكين المشغلين والمستثمرين في قطاع الضيافة من الحصول على التراخيص، والتي من ضمنها تقديم تسهيلات في رسوم التشغيل بتخفيض وصل إلى نسبة 22%، بالإضافة لإسهام الوزارة في صدور قرار إعفاء مرافق الضيافة من الرسوم البلدية، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان الارتقاء بالخدمات المقدمة من مرافق الضيافة للسياح القادمين من الداخل والخارج في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها القطاع السياحي في المملكة، والنمو المتزايد في أعداد السياح الدوليين والمحليين.