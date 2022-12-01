تعرّف على أغلى 10 مدن في العالم لعام 2022.. الخليجية تخرج من القائمة

تصدرت نيويورك للمرة الأولى ترتيب أغلى مدن العالم مناصفة مع سنغافورة المعتادة على أن تشغل المرتبة الأولى، بسبب أزمة ارتفاع كلفة المعيشة عالميًا بحسب "الإيكونوميست" البريطانية .
وجاء في تقرير العام 2022 حول كلفة المعيشة أن "الأسعار ارتفعت بنسبة 8,1% كمتوسط على أساس سنوي (بالعملة المحلية) في 172 مدينة كبرى في العالم، وهي أكبر زيادة تسجل منذ 20 سنة على الأقل مع خروج المدن الخليجية جميعًا من القائمة.
ويعكس هذا الارتفاع تأثير "الحرب في أوكرانيا والقيود المستمرة المرتبطة بالوباء التي تعطل سلاسل التوريد" وتطال بشكل خاص "الطاقة والغذاء".
ودفعت قوة الدولار في الأشهر الأخيرة باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات المدن الأميركية إلى أعلى المراتب في التصنيف، لأن هذا يحدث بعد تحويل الأسعار إلى العملة الأميركية، بالتالي فإن ارتفاعه يؤدي تلقائيًا إلى أسعار منخفضة أكثر خارج الولايات المتحدة.
هكذا بلغت لوس أنجليس المرتبة الرابعة وسان فرانسيسكو المركز الثامن، وشهدت موسكو وسان بطرسبرغ ارتفاعًا في الأسعار وقفزتا في التصنيف العالمي- حيث وصلت العاصمة الروسية إلى المرتبة 37 تحت أثر العقوبات الغربية وسوق الطاقة المزدهر الذي يدعم الروبل.
يأتي هذا فيما تراجعت معظم المدن الأوروبية الأخرى، حيث أثرت أزمة الطاقة والاقتصادات الضعيفة على اليورو والعملات المحلية. وهكذا فقدت باريس أربعة مراكز لتصل إلى المرتبة التاسعة فيما تراجعت ليون 34 مرتبة لتصل إلى المرتبة 90.
وجاء ارتفاع الأسعار الأسرع في الوقود الذي ارتفع بنسبة 22% بالعملة المحلية في خضم ارتفاع أسعار النفط، لكن أيضًا الكهرباء والغذاء والمواد الاساسية.
في المقابل فإن أسعار أنشطة الترفيه بقيت معتدلة، ما يعكس ضعف الطلب، حيث يركز المستهلكون نفقاتهم على السلع الأساسية.
وجاء الترتيب كالتالي: سنغافورة، نيويورك، هونج كونج، لوس أنجلوس، زيورخ، جنيف، سان فرانسيسكو، باريس، كوبتاجون، وأخيرًا سيدني في المرتبة العاشرة.