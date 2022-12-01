تعرّف على أغلى 10 مدن في العالم لعام 2022.. الخليجية تخرج من القائمة

ودفعت قوة الدولار في الأشهر الأخيرة باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات المدن الأميركية إلى أعلى المراتب في التصنيف، لأن هذا يحدث بعد تحويل الأسعار إلى العملة الأميركية، بالتالي فإن ارتفاعه يؤدي تلقائيًا إلى أسعار منخفضة أكثر خارج الولايات المتحدة.