مسؤول مغربي.. لأول مرة السعوديون يتخطون حاجز 100 ألف سائح في نهاية 2024

كما أوضح "الحمزاوي"؛ أن هناك زيادة كبيرة في السوق السعودي، حيث وصلت أعداد السياح من المملكة العربية السعودية حتى أكتوبر 2024، إلى 93 ألف سائح، مع توقعات بتخطي حاجز مائة ألف سائح سعودي في نهاية العام الجاري.