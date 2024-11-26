مسؤول مغربي.. لأول مرة السعوديون يتخطون حاجز 100 ألف سائح في نهاية 2024

أكَّد رشيد الحمزاوي؛ المدير الإقليمي للمكتب الوطني المغربي للسياحة لمنطقة الخليج، ومقره في أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن بلاده تشارك لأول مرة في معرض قطر الدولي للسياحة ضمن إستراتيجية التعاون السياحي مع دول مجلس التعاون.
وأشار "الحمزاوي"؛ إلى أهداف المشاركة والتعاون مع دول الخليج، وهي: التعريف بالميزات السياحية للمغرب، وخاصة للجمهور الخليجي، من أجل تشجيع السياحة العائلية الخليجية إلى بلاده؛ لافتاً إلى أن نسبة السياح الخليجيين في المغرب ترتفع سنوياً بمعدل 10 %.
كما أوضح "الحمزاوي"؛ أن هناك زيادة كبيرة في السوق السعودي، حيث وصلت أعداد السياح من المملكة العربية السعودية حتى أكتوبر 2024، إلى 93 ألف سائح، مع توقعات بتخطي حاجز مائة ألف سائح سعودي في نهاية العام الجاري.
وبيَّن مدير المكتب الوطني للسياحة بأبوظبي، أن السوق السعودية تلقى اهتماماً كبيراً من المسؤولين في المغرب من خلال التأكيد على التواصل والمشاركة في الفعّاليات بدول مجلس التعاون؛ لإبراز المقومات السياحية المغربية.
وبالنسبة لخطوط الطيران المباشر بين الرياض والوجهات المغربية، قال "الحمزاوي"؛ إن الربط الجوي يحتاج إلى خطوات متعدّدة وجهات رسمية لوضع الربط الجوي محل التنفيذ، ونعمل جاهدين لمزيدٍ من التعاون والتنسيق مع جميع الجهات المختصّة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.