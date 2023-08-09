بدء العد التنازلي لإبحار أكبر سفينة سياحية بالعالم.. تستوعب 5 أضعاف حمولة "تايتانيك".. شاهد التفاصيل

ويمكن لـ"أيقونة البحار" التي قد تصل حمولتها الإجمالية إلى 250 ألفاً و800 طن، أي خمس مرات حجم حمولة سفينة "تايتانيك"، أن تنقل قرابة عشرة آلاف شخص، وهو عدد سكان ما يقارب من 50 قرية أوروبية صغيرة.