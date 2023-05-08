إبرام اتفاقية لتطوير نزل بيئي فريد من نوعه بفئة 5 نجوم في واحة الأحساء

وتعليقاً على الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبدالله الفاخري: "سعداء بشراكتنا مع شركة السعفة الذهبية لتطوير نُزل (إنفي) النخيل البيئية في واحة الأحساء، حيث يصب هذا المشروع المميز الفريد من نوعه في عمق أهدافنا المتمثلة في تعزيز السياحة المستدامة، ويميز الأحساء عمقها التاريخي والثقافي والمواقع التراثية، إذ تُعد واحدة من أهم الوجهات التي تركز عليها الاستراتيجية الوطنية للسياحة، لرفع عدد الفرص السياحية في المملكة العربية السعودية تماشياً مع رؤية المملكة 2030".