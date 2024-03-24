"المملكة" ضمن المؤشر العالمي في انفتاح وتسهيل التأشيرات السياحية 2023

وسجّل التقرير أن "21%" من سكان العالم لا يحتاجون إلى أيّ شكل من أشكال التأشيرة، بزيادة من "17%" في عام 2008، و"20%" في عام 2018، كما يمكن لـ"14%" من سكان العالم التقدم بطلب للحصول على التأشيرة عند الوصول، مقارنة بـ"6%" في عام 2008، و"15%" في عام 2018.