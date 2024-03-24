"المملكة" ضمن المؤشر العالمي في انفتاح وتسهيل التأشيرات السياحية 2023

دخلت المملكةُ العربية السعودية مؤشرَ انفتاح وتسهيل التأشيرات السياحية العالمية لعام 2023، الذي تعدّه منظمة الأمم المتحدة للسياحة.
وتصدّرت المؤشرَ وجهاتٌ سياحية عالمية مثل المملكة المتحدة، والدنمارك، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، وغيرها. وتبدأ درجات مؤشر انفتاح التأشيرات السياحية وتنتهي إلى 100، والدرجة الأعلى تعني سهولة التأشيرة السياحية.
وقال التقرير: إن منطقة الشرق الأوسط تقدّمت في تسهيل الحصول على التأشيرات السياحية؛ ففي عام 2015 كان "71%" من سكان العالم بحاجة إلى الحصول على تأشيرة تقليدية قبل زيارة الشرق الأوسط، وبحلول مايو 2023 انخفض الرقم إلى "57%".
وأقرّت منظمةُ الأمم المتحدة للسياحة انفتاحَ الوجهات على السفر الدولي إلى مستويات ما قبل الوباء بعد رفع قيود السفر المتعلّقة بكوفيد-19. ونتيجة للوباء ظهرت أيضًا أشكال جديدة لتسهيل السفر؛ مثل "تأشيرات الرحل".
وتمّ رصد انخفاض متطلّبات التأشيرة التقليدية، وأصبح عدد أقلّ من الأشخاص في جميع أنحاء العالم يحتاجون الآن إلى تأشيرة تقليدية للسفر؛ حيث انخفض من "77%" في عام 2008 إلى "59%" في عام 2018، ثم إلى "47%" في عام 2023.
وسجّل التقرير أن "21%" من سكان العالم لا يحتاجون إلى أيّ شكل من أشكال التأشيرة، بزيادة من "17%" في عام 2008، و"20%" في عام 2018، كما يمكن لـ"14%" من سكان العالم التقدم بطلب للحصول على التأشيرة عند الوصول، مقارنة بـ"6%" في عام 2008، و"15%" في عام 2018.
ويستطيع "18%" من سكان العالم التقدم بطلب للحصول على تأشيرات إلكترونية، مقارنة بـ"3%" في عام 2013، و"7%" في عام 2018.
وحصلت منطقة آسيا والمحيط الهادي على أعلى درجة من الانفتاح بين جميع مناطق العالم، والمناطق الفرعية الأكثر انفتاحًا هي جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي.
وجاءت أكبر زيادة في الانفتاح منذ التقرير الأخير في عام 2018 في جنوب آسيا وغرب أفريقيا، بينما المناطق الأكثر تقييدًا هي وسط وشمال أفريقيا، وأمريكا الشمالية، وشمال وغرب أوروبا، وتنتشر الإعفاءات من التأشيرة بشكل خاصّ في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى، بينما تعتبر سياسات التأشيرة عند الوصول شائعة في شرق أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وغرب أفريقيا.
وانخفضت طلبات التأشيرة التقليدية في الشرق الأوسط من "71%" من سكان العالم في عام 2015 إلى "57%" في عام 2023، بينما تنتشر التأشيرات الإلكترونية في غرب وشرق أفريقيا وجنوب آسيا.