المدينة المنوّرة تشهد قفزة في مشروعات تأهيل وتطوير الحدائق والمزارع كوجهات سياحية

وطالت أعمال التطوير وتحسين المشهد الحضري عديداً من الحدائق الصغيرة وسط أحياء المدينة المنوّرة؛ لتصبح متنفساً للعائلات، ووجهة للزائرين، إلى جانب عديدٍ من المزارع التي تنتشر في المدينة المنوّرة، وتحاكي بطبيعتها وتراثها تاريخ المنطقة، فإلى جانب كونها رافداً اقتصادياً للمنطقة بكثافة إنتاجها الزراعي من أصناف التمور، فهي تشكّل وجهة سياحية ومتنفساً للأهالي والزائرين، بعد استكمال إجراءات تأهيلها، وإصدار تراخيص استقبال الزائرين والمتنزهين، لما تمتاز به من وفرة نخيلها، ومناظرها الجمالية المميّزة، ولارتباط المزارع بالهوية الثقافية والتاريخية للمدينة المنوّرة، وتفاصيل الحياة الاجتماعية منذ القدم، حيث تحوي أماكن مهيأة للجلوس، والتنزّه، وتناول الأطعمة والمشروبات، وتمنح مرتاديها فرصة التعرُّف على محاصيل النخيل ومنتجاتها، وشراء أصناف التمور من مزارع النخيل مباشرة.