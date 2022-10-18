توقعات بتخطي الريال السعودي 6 جنيهات مصرية خلال أيام بعد اتفاق النقد الدولي

يأتي هذا فيما قالت بعض أكبر البنوك في العالم إن الجنيه المصري لا يزال باهظ الثمن وسط ارتفاع الدولار الأمريكي، حتى بعد أن خفض البنك المركزي قيمته بنحو 15% في مارس حيث تكافح مصر مع نقص العملة الخضراء وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. وتقدّر "بلومبرغ إيكونوميكس" أن الجنيه يحتاج إلى الهبوط إلى 24.6 أمام الدولار "ليصل العجز التجاري المصري إلى مستوى معقول" في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDFs) انخفض العقد لأجل شهر واحد على الجنيه لما يصل إلى 21.7 لكل دولار بينما هبط العقد لمدة ثلاثة أشهر إلى 22.9، وهو في طريقه إلى تسجيل أدنى إغلاق على الإطلاق.