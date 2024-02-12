مسؤول في السياحة العالمية: الرياض أصبحت مركزًا لتنسيق السياسات والمبادرات السياحية لـ 13 دولة بالشرق الأوسط

على الرغم من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، مثل ارتفاع أسعار الخدمات كالإقامة ونقل الركاب - بسبب ارتفاع أسعار النفط وحالة الضبابية المحيطة بالوضع في الشرق الأوسط، والحرب في أوكرانيا، وغيرها من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، والتي لا تزال تشكل مخاطر إضافية قد يمكن أن تؤثر على معدل التعافي، وعلى الرغم من ذلك فإن توقعات عام 2024 تعد إيجابية بشكل عام، حيث إنه من المتوقع أن تتعافى حركة السياحة الدولية بالكامل من مستويات ما قبل الوباء في عام 2024، من حيث عدد الوافدين والإيرادات.