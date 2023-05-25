السعودية والعراق ... آلية تعاون وتشجيع الاستثمار السياحي المشترك
انتهت أعمال الدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي العراقي، اليوم الخميس، 25 مايو 2023م في محافظة جدة، بالمملكة العربية السعودية، بحضور أعضاء المجلس ورؤساء اللجان الفرعية من الجانبين السعودي والعراقي.
وتأتي أعمال الدورة استمراراً للتعاون الثنائي المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق، وانطلاقاً من الروابط الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين وأهمية العمل الثنائي في توثيق هذه الروابط والرغبة في توطيد أواصر التعاون المثمر في كافة المجالات.
وترأس الجانب السعودي، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة رئيس المجلس من الجانب السعودي، فيما ترأس الجانب العراقي الدكتور محمد علي تميم، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، رئيس المجلس، من الجانب العراقي، وضمن العديد من أواصر وبنود التعاون اتفق الطرفان على وضع تصور وآلية للتعاون وتشجيع الاستثمار في مجال السياحة بين البلدين.