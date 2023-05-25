السعودية والعراق ... آلية تعاون وتشجيع الاستثمار السياحي المشترك

وترأس الجانب السعودي، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة رئيس المجلس من الجانب السعودي، فيما ترأس الجانب العراقي الدكتور محمد علي تميم، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، رئيس المجلس، من الجانب العراقي، وضمن العديد من أواصر وبنود التعاون اتفق الطرفان على وضع تصور وآلية للتعاون وتشجيع الاستثمار في مجال السياحة بين البلدين.