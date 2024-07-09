تقرير دولي.. مطار المؤسس يرتقي للمرتبة الثالثة في النمو على مستوى مطارات المنطقة

وحسب وكالة "فيتش" فقد أظهرت عينة من مطارات دول مجلس التعاون الخليجي أن حركة السفر في عام 2023 كانت أعلى بنسبة 8% من مستويات عام 2019، أي انها تجاوزت مستويات ما قبل تفشي وباء ككوفيد - 19″، وارتفعت حركة السفر بنحو 20% عن عام 2022. وفي معظم مطارات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا التي تغطيها وكالة "فيتش"، بلغت حركة السفر في عام 2023 نسبة 97% من مستويات عام 2019، وتهدف خطط البنية التحتية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى مضاعفة الحركة الجوية بحلول عام 2030.