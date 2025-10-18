الدولة الأوروبية رقم 13 تحظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة.. تعرف عليها

- بلغاريا: صدر قانون عام 2016 يحظر ارتداء الملابس التي تُخفي الوجه جزئيًا أو كليًا في الأماكن العامة، باستثناء الأسباب الصحية أو المهنية.

- ألمانيا: منذ عام 2017 تحظر على الموظفات الحكوميات والجنديات ارتداء النقاب أثناء أداء مهامهن الرسمية، مع وجود حظر جزئي في بعض الولايات.

- هولندا: صدر قانون في أغسطس 2019 يحظر ارتداء النقاب في المؤسسات التعليمية والمباني الحكومية والمستشفيات ووسائل النقل العام.

- النرويج: فرضت حظرًا على ارتداء النقاب منذ الأول من أغسطس 2018 في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.

- إيطاليا: بعض الأقاليم مثل لومبارديا وفينيتو تطبّق حظرًا على ارتداء النقاب في المستشفيات والمؤسسات العامة.

- السويد: منذ عام 2003 سُمِح للمدارس بحظر النقاب داخل الفصول الدراسية.

- فرنسا: أول دولة أوروبية تفرض حظرًا وطنيًا على تغطية الوجه بالكامل في الأماكن العامة منذ عام 2011.

- بلجيكا: حظرت ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة منذ عام 2011، وأيّدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القرار.

- النمسا: بدأ تنفيذ قانون يمنع تغطية الوجه في الأماكن العامة عام 2017، وشمل البرقع والنقاب.

- الدنمارك: فرضت حظرًا شاملًا على تغطية الوجه في الأماكن العامة عام 2018.

- سويسرا: بعد استفتاء شعبي عام 2021، أقرّت حظرًا على تغطية الوجه بالكامل في الأماكن العامة، ودخل القانون حيّز التنفيذ عام 2025.

- إسبانيا: بعض المدن في إقليم كتالونيا تطبّق حظرًا محليًا على ارتداء النقاب، رغم أن المحكمة العليا أبطلت حظرًا وطنيًا سابقًا.

- البرتغال: أحدث الدول المنضمة بعد مصادقة البرلمان على مشروع القانون الجديد في أكتوبر 2025.