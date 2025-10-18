الدولة الأوروبية رقم 13 تحظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة.. تعرف عليها

صادق البرلمان البرتغالي أمس الجمعة 17 أكتوبر 2025 على مشروع قانون مثير للجدل قدّمه حزب «تشيغا» اليميني المتطرف، يقضي بمنع ارتداء النقاب أو أي لباس يخفي الوجه في الأماكن العامة، مع فرض غرامات مالية تصل إلى 4,000 يورو على المخالفين.
ويأتي هذا القرار في إطار سياسة الحزب التي يقول إنها تهدف إلى "تعزيز الأمن العام"، فيما يرى مراقبون أنه يستهدف الأقليات المسلمة تحديدًا، ما أثار موجة من الجدل داخل الأوساط الحقوقية والسياسية في البلاد.
وتُظهر بيانات السياحة أن البرتغال استقبلت نحو 29 مليون زائر أجنبي في عام 2024، ما يجعلها إحدى الوجهات الأكثر جذبًا للسياح العرب والخليجيين. وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة للعائلات الخليجية التي تختار البرتغال كوجهة سياحية مستقرة، ولا سيما العائلات السعودية التي باتت تعتبر البرتغال واحدة من الوجهات الأوروبية المفضلة نظرًا لطبيعتها الهادئة وأجوائها العائلية وثقافتها المتسامحة.
وبإقرار هذا القانون، أصبحت البرتغال الدولة الأوروبية رقم 13 التي تطبّق حظرًا كليًا أو جزئيًا على ارتداء النقاب أو البرقع في الأماكن العامة، لتنضم بذلك إلى قائمة الدول التي تبنّت تشريعات مشابهة خلال السنوات الماضية.
- بلغاريا: صدر قانون عام 2016 يحظر ارتداء الملابس التي تُخفي الوجه جزئيًا أو كليًا في الأماكن العامة، باستثناء الأسباب الصحية أو المهنية.
- ألمانيا: منذ عام 2017 تحظر على الموظفات الحكوميات والجنديات ارتداء النقاب أثناء أداء مهامهن الرسمية، مع وجود حظر جزئي في بعض الولايات.
- هولندا: صدر قانون في أغسطس 2019 يحظر ارتداء النقاب في المؤسسات التعليمية والمباني الحكومية والمستشفيات ووسائل النقل العام.
- النرويج: فرضت حظرًا على ارتداء النقاب منذ الأول من أغسطس 2018 في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
- إيطاليا: بعض الأقاليم مثل لومبارديا وفينيتو تطبّق حظرًا على ارتداء النقاب في المستشفيات والمؤسسات العامة.
- السويد: منذ عام 2003 سُمِح للمدارس بحظر النقاب داخل الفصول الدراسية.
- فرنسا: أول دولة أوروبية تفرض حظرًا وطنيًا على تغطية الوجه بالكامل في الأماكن العامة منذ عام 2011.
- بلجيكا: حظرت ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة منذ عام 2011، وأيّدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القرار.
- النمسا: بدأ تنفيذ قانون يمنع تغطية الوجه في الأماكن العامة عام 2017، وشمل البرقع والنقاب.
- الدنمارك: فرضت حظرًا شاملًا على تغطية الوجه في الأماكن العامة عام 2018.
- سويسرا: بعد استفتاء شعبي عام 2021، أقرّت حظرًا على تغطية الوجه بالكامل في الأماكن العامة، ودخل القانون حيّز التنفيذ عام 2025.
- إسبانيا: بعض المدن في إقليم كتالونيا تطبّق حظرًا محليًا على ارتداء النقاب، رغم أن المحكمة العليا أبطلت حظرًا وطنيًا سابقًا.
- البرتغال: أحدث الدول المنضمة بعد مصادقة البرلمان على مشروع القانون الجديد في أكتوبر 2025.
وبهذا القرار، تلتحق البرتغال بركب الدول الأوروبية التي تقيد ارتداء النقاب في الأماكن العامة، في خطوة من المتوقع أن تؤثر على الحركة السياحية الخليجية إلى هذه الوجهة التي لطالما عُرفت بانفتاحها وتنوعها الثقافي.
وفي المقابل، أعربت منظمات حقوقية أوروبية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية عن قلقها من تصاعد التشريعات المقيدة للحرية الدينية في القارة، مشيرة إلى أن مثل هذه القوانين "تغذي خطاب الإقصاء وتؤثر سلبًا على اندماج المسلمين في المجتمعات الأوروبية"، داعية الحكومات إلى تبنّي مقاربات أكثر توازنًا تحترم الحرية الشخصية وتحافظ على القيم الديمقراطية.