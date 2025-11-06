بالصور.. فندق "ذا ميرشانت هاوس" يحتفل بخمس سنوات من الأناقة والفن في قلب المنامة

يحتفل فندق "ذا ميرشانت هاوس"، أول فندق بوتيكي فاخر من فئة الخمس نجوم في مملكة البحرين، بمرور خمس سنوات على افتتاحه، مؤكّدًا مكانته كأيقونة فنية في عالم الضيافة والتصميم، ووجهة راقية تمزج بين الفخامة المعاصرة والهوية البحرينية الأصيلة في قلب المنامة التاريخية.
منذ انطلاقه، أعاد الفندق تعريف معايير الفخامة الحديثة عبر تجربة إقامة تجمع بين الراحة والفن والإبداع. ويضم الفندق 46 جناحًا أنيقًا، يتميز كل منها بطابع فني خاص وأعمال لفنانين بحرينيين مبدعين، إضافة إلى مساحات رحبة تشمل مطبخًا ومنطقة طعام وصالة جلوس. كما تتميز الأجنحة الممتدة على مساحة 60 مترًا مربعًا بإطلالاتها الطبيعية وإمكانية دمجها لتناسب العائلات والإقامات الطويلة.
يشكّل مطعم "إنديغو تراس" الواقع على سطح الفندق أحد أبرز معالمه، إذ صنّفته مجلة كوندي ناست ترافيلر ضمن أفضل عشرة مطاعم في البحرين وأجمل المطاعم في الشرق الأوسط. ويقدّم المطعم أطباقًا مستوحاة من المطبخين المتوسطي والآسيوي وسط حديقة أنيقة وأجواء رومانسية.
كما تضم مكتبة الفندق أكثر من ألف كتاب مختار بعناية، وتتحول بعد الظهر إلى صالة لتقديم طقوس الشاي البريطاني التقليدي بنكهات بحرينية مميزة. وفي الطابق الأرضي، يقدم مقهى "غراي" تجربة ضيافة راقية على بُعد خطوات من سوق باب البحرين العريق.
يجمع الفندق بين العافية والفن من خلال مركز "بيور سبا" الذي يقدم علاجات فاخرة لتجديد الطاقة والاسترخاء، إضافة إلى صالة رياضية تعمل على مدار الساعة ومسبح لا متناهٍ بإطلالة بانورامية على أفق العاصمة.
ويُعد الفن جزءًا أساسيًا من هوية الفندق؛ إذ تزين جدرانه مجموعة واسعة من الأعمال الأصلية التي أشرف على اختيارها مؤسس الفندق غوردون كامبل غراي، لتعكس فلسفة المكان التي ترى أن الحياة رحلة من الإلهام والجمال.
خلال خمس سنوات فقط، حصد "ذا ميرشانت هاوس" العديد من الجوائز العالمية من مؤسسات مثل كوندي ناست ترافيلر وتريب أدفايزر وهاوت جراندر، تقديرًا لتميزه في التصميم والخدمة والتجربة الثقافية.
كما يواصل الفندق التزامه بدعم المجتمع المحلي عبر التعاون مع الحرفيين والموردين البحرينيين، في تجسيد لروح الضيافة الأصيلة المتجذرة في ثقافة المملكة.
من موقعه المميز بجوار سوق باب البحرين التاريخي، يجسد الفندق الفخامة التي تحتفي بالفن والثقافة، جامعًا بين الأناقة الهادئة والتفاصيل الدقيقة. ومع دخوله عامه السادس، يواصل "ذا ميرشانت هاوس" مسيرته الريادية في تقديم تجارب استثنائية تجمع بين الفخامة، والاستدامة، والإبداع، ليبقى عنوانًا للذوق الرفيع وروح البحرين العصرية.