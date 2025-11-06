بالصور.. فندق "ذا ميرشانت هاوس" يحتفل بخمس سنوات من الأناقة والفن في قلب المنامة

منذ انطلاقه، أعاد الفندق تعريف معايير الفخامة الحديثة عبر تجربة إقامة تجمع بين الراحة والفن والإبداع. ويضم الفندق 46 جناحًا أنيقًا، يتميز كل منها بطابع فني خاص وأعمال لفنانين بحرينيين مبدعين، إضافة إلى مساحات رحبة تشمل مطبخًا ومنطقة طعام وصالة جلوس. كما تتميز الأجنحة الممتدة على مساحة 60 مترًا مربعًا بإطلالاتها الطبيعية وإمكانية دمجها لتناسب العائلات والإقامات الطويلة.