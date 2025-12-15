القاهرة – جدة ثاني أكثر خطوط الطيران ازدحامًا عالميًا في عام 2025

حلّ خط الطيران القاهرة – جدة في المرتبة الثانية عالميًا كأكثر الخطوط الدولية ازدحامًا من حيث السعة المقعدية، بسعة بلغت نحو 5.5 ملايين مقعد، ليأتي مباشرة بعد خط هونغ كونغ – تايبيه المتصدر للقائمة، وفق تقرير صادر عن شركة نايت فرانك.
ويعكس هذا التصنيف الطلب المرتفع والمستدام على السفر بين مصر والمملكة العربية السعودية، مدفوعًا بحركة الحجاج والمعتمرين على مدار العام، إلى جانب سفر رجال الأعمال، وحركة الوافدين والمقيمين، ما جعل الخط من أكثر المسارات الجوية نشاطًا عالميًا.
وسجّل المسار قفزة في السعة المقعدية بلغت 62%، في مؤشر واضح على تعافي قطاع الطيران وتسارع وتيرة التشغيل على الخطوط ذات الطلب المرتفع، حيث عززت شركات الطيران عدد الرحلات والترددات لتلبية الزخم المتزايد.
ويبرز هذا الأداء المكانة المحورية لكل من مطار القاهرة الدولي ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة كمركزين رئيسيين للربط الجوي الإقليمي والدولي، خصوصًا في الرحلات ذات الطابع الديني والتجاري، مع تحسّن مستويات التشغيل والخدمات.
ويؤكد التقرير أن خط القاهرة – جدة لم يعد مسارًا موسميًا مرتبطًا بالحج والعمرة فقط، بل تحوّل إلى شريان جوي دائم يتمتع بطلب مستقر على مدار العام، ما يعزز فرص التوسع المستقبلي في الطاقة الاستيعابية خلال الفترة المقبلة.