السعودية تتصدّر التعليم السياحي عالميًا باعتمادات قياسية من الأمم المتحدة

وشهدت المملكة خلال العامين الماضيين نموًا يفوق 300% في عدد البرامج السياحية المعتمدة دوليًا، ليصل إجماليها إلى 28 برنامجًا داخل 17 جهة تعليمية، تغطي أكثر من 5 مسارات تخصصية تشمل: الإدارة السياحية، الضيافة، التراث، والتجربة السياحية، فيما تستهدف المملكة تأهيل عشرات الآلاف من الكوادر الوطنية لدعم احتياجات سوق العمل السياحي بحلول عام 2030.