السعودية تتصدّر التعليم السياحي عالميًا باعتمادات قياسية من الأمم المتحدة

رسّخت المملكة مكانتها كأسرع دول العالم نموًا في الاعتمادات التعليمية السياحية، بعد حصولها على أعلى عدد من الاعتمادات الصادرة عن برنامج TedQual التابع لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، بواقع 28 برنامجًا معتمدًا في 17 جهة تعليمية وتدريبية داخل مختلف مناطق المملكة.
وأكد المهندس حسن جنّة، وكيل الوزارة للبيانات ودعم القرار والوكيل المكلّف لتنمية القدرات البشرية السياحية، أن هذا الإنجاز يعكس التزام السعودية بتأهيل كوادر قادرة على بناء وجهات سياحية مميزة ورفع جودة القطاع بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
وشهدت المملكة خلال العامين الماضيين نموًا يفوق 300% في عدد البرامج السياحية المعتمدة دوليًا، ليصل إجماليها إلى 28 برنامجًا داخل 17 جهة تعليمية، تغطي أكثر من 5 مسارات تخصصية تشمل: الإدارة السياحية، الضيافة، التراث، والتجربة السياحية، فيما تستهدف المملكة تأهيل عشرات الآلاف من الكوادر الوطنية لدعم احتياجات سوق العمل السياحي بحلول عام 2030.