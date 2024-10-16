بعد 5 سنوات من الإعفاء.. 70 ألف سعودي فقط إلى جنوب إفريقيا

وبعد الإعفاء والحصول على التأشيرة فور الوصول لم تسجل الأعداد ارتفاعًا كبيرًا؛ حيث تراوحت من 10 - 15 ألف سائح سنويًا، بمتوسط إجمالي خلال الفترة السابقة 70 ألفًا.