بعد 5 سنوات من الإعفاء.. 70 ألف سعودي فقط إلى جنوب إفريقيا

مضت سنوات خمس على قرار حكومة جنوب إفريقيا، بإعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول إلى أراضيها، والسماح لهم بالإقامة هناك لمدة 90 يومًا بغرض السياحة والأعمال.
وقد سجلت أعداد السياح السعوديين أرقامًا متدنية، منذ 2019 حتى 2024؛ حيث تراوحت أعداد السعوديين المسافرين سنويًا ما يقارب 6 آلاف سائح فقط.
وبعد الإعفاء والحصول على التأشيرة فور الوصول لم تسجل الأعداد ارتفاعًا كبيرًا؛ حيث تراوحت من 10 - 15 ألف سائح سنويًا، بمتوسط إجمالي خلال الفترة السابقة 70 ألفًا.
وتعد السياحة في جنوب إفريقيا من أهم الأنشطة الاقتصادية؛ حيث تعد جنوب إفريقيا من الأماكن الرائعة وخاصة "كيب تاون"، التي تتميز بالمتنزهات الطبيعية والحدائق والجبال المرتفعة والشواطئ.
كما تمتاز بمتاحف تعرض تاريخ جنوب إفريقيا، وبها الكثير من المشغولات الفنية والقطع الأثرية.
ومن أهم المدن السياحية "كيب تاون"؛ حيث موقعها الرائع بين المحيط الأطلسي وجبل الطاولة، في حين تقدم المدينة مزيجًا متميزًا بين الطبيعة الخلابة والأنشطة الثقافية المميزة.
ثم تأتي "جوهانسبرج" التي تعد من أكبر المدن مساحة، وهي الأساس التجاري لجنوب إفريقيا ويوجد بها العديد من المتاحف مثل: متحف مانديلا وسويتو.
فيما تتمتع مدينة "بارل" بالسحر والجمال الذي لا مثيل له، إلى جانب أنها غنية بالكثير من المتاحف والأماكن التاريخية التي تسرد عن حضارة جنوب إفريقيا.
ثم "هيرموناس"؛ حيث تناسب كثيرًا العائلات التي ترغب في مدينة هادئة تمنح الاسترخاء لمن يبقى فيها ومدينة "إيلدرنيس"؛ حيث المساحات الطبيعية الساحرة التي تبهر من يراها.